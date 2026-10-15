IA et data dans l’agroalimentaire : SIAL Paris 2026 décrypte les nouveaux leviers de croissance

L’intelligence artificielle et la data ne se limitent plus à l’innovation technologique : elles deviennent des leviers stratégiques pour les entreprises agroalimentaires. Optimisation de la supply chain, automatisation de la production, anticipation de la demande ou transformation du retail : les cas d’usage se multiplient et redessinent les modèles économiques du secteur. Le 19 octobre, SIAL Paris 2026 consacrera son Summit « Food Intelligence : Redéfinir la chaîne de valeur » aux technologies qui transforment l’industrie alimentaire et ouvrent de nouvelles perspectives de compétitivité et de croissance.

Dans un secteur confronté à la pression sur les marges, aux tensions d’approvisionnement et à l’évolution des comportements d’achat, les industriels et distributeurs accélèrent leur transformation numérique. Mais au-delà des expérimentations, comment l’IA et l’exploitation des données peuvent-elles générer une réelle valeur économique ?

C’est tout l’enjeu du Summit Food Intelligence, qui réunira experts technologiques, industriels et acteurs du retail pour décrypter les innovations, les nouveaux usages et les opportunités business qui façonnent l’avenir de l’agroalimentaire.

Date : Lundi 19 octobre 2026

Lundi 19 octobre 2026 Lieu : SIAL Paris, Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte

SIAL Paris, Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte Inscription : Découvrez le programme et réservez votre place

L’IA et la data, nouveaux moteurs de compétitivité pour l’agroalimentaire

Longtemps cantonnée à des projets expérimentaux, l’intelligence artificielle s’intègre progressivement aux opérations des entreprises. Analyse prédictive, automatisation, optimisation des ressources ou développement de nouveaux produits : ses applications concernent désormais l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire.

Pour les industriels, l’enjeu est double : améliorer leur efficacité opérationnelle et développer de nouveaux relais de croissance. L’exploitation des données permet notamment d’affiner les prévisions, d’accélérer la recherche et développement et de mieux orienter les décisions stratégiques.

Comment passer de la promesse technologique à des résultats mesurables ? Le Summit Food Intelligence explorera ces transformations à travers les regards croisés d’experts et de décideurs, en s’appuyant notamment sur les tendances et analyses de SIAL Analytics.

Supply chain, production, R&D : des cas d’usage concrets pour l’industrie

Dans l’industrie agroalimentaire, l’IA ouvre de nouvelles perspectives pour optimiser les opérations et renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Maintenance prédictive, jumeaux numériques, formulation assistée et optimisation des stocks figurent parmi les applications qui peuvent permettre aux entreprises de réduire leurs coûts, d’améliorer leur productivité et d’anticiper les fluctuations de la demande.

La transformation dépasse cependant la seule adoption d’outils technologiques. Elle suppose également de repenser les processus, les investissements et les compétences nécessaires à leur déploiement.

Le Summit abordera ces enjeux à travers une séquence dédiée à la production et à la supply chain, avec une question centrale : comment industrialiser les usages de l’IA et en mesurer le retour sur investissement ?

Retail et commerce alimentaire : vers de nouveaux modèles de distribution

L’intelligence artificielle transforme également les relations entre les marques, les distributeurs et les consommateurs.

IA générative, e-commerce, marketplaces, social commerce ou plateformes de livraison : les nouveaux usages numériques font évoluer les parcours d’achat et redistribuent les opportunités de création de valeur.

En parallèle, les packagings intelligents, QR codes augmentés et solutions de traçabilité ouvrent de nouvelles perspectives pour renforcer la transparence et enrichir l’expérience client.

Pour les distributeurs et les marques, l’enjeu est désormais d’exploiter ces technologies pour mieux comprendre les attentes des consommateurs, personnaliser les interactions et développer de nouveaux canaux de vente.

Ces transformations seront au cœur du Summit Food Intelligence, avec une réflexion sur la place du produit dans un commerce toujours plus connecté et sur les nouveaux modèles économiques qui émergent dans le retail alimentaire.

SIAL Paris 2026, un rendez-vous stratégique pour la FoodTech et l’innovation

Du 17 au 21 octobre 2026, SIAL Paris réunira à Paris Nord Villepinte 8 000 exposants et près de 300 000 professionnels de l’industrie, de la distribution et de la restauration.

Avec le Summit Food Intelligence, le salon entend rapprocher les acteurs de l’agroalimentaire et de la technologie autour des enjeux de transformation du secteur.

Cette dynamique se retrouve également dans SIAL Start-up, SIAL Innovation et SIAL Pitch, qui mettent en lumière les jeunes entreprises, les solutions innovantes et les nouveaux modèles susceptibles de transformer le marché.

À l’heure où l’IA et la data deviennent des facteurs de différenciation, SIAL Paris 2026 se positionne comme un lieu de décryptage et de rencontres pour les entreprises qui souhaitent anticiper les mutations de l’industrie alimentaire et identifier de nouvelles opportunités de développement.

Participez au Summit Food Intelligence de SIAL Paris 2026

Découvrez les innovations et les stratégies qui redéfinissent la chaîne de valeur alimentaire, de la production à la distribution.

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L’accès au Summit nécessite un pass spécifique ainsi qu’un billet d’entrée à SIAL Paris.