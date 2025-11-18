MUNICH RE ferme son fonds d’investissement de 1,2 milliard : un signal pour toute l’insurtech européenne ?

Munich Re a annoncé qu’elle va mettre fin aux nouveaux investissements de Munich Re Ventures (MRV), son unité venture créée il y a dix ans pour accélérer l’innovation dans l’assurance et la gestion des risques. Doté de 1,2 milliard de dollars et fort d’un portefeuille d’environ 100 startups, dont Hippo, Augury ou Next Insurance, MRV était devenu l’un des corporate VC les plus structurés et influents du secteur. La décision du réassureur marque une inflexion stratégique à un moment où les risques climatiques, technologiques et cyber se multiplient.

Dix ans d’innovation structurée dans un groupe traditionnel

Fondé et dirigé par Jacqueline LeSage, MRV avait pour mission d’identifier les technologies et les modèles émergents capables de transformer la souscription, le diagnostic machine ou l’assurance des actifs numériques. Le fonds associait une capacité financière rare et une proximité directe avec les métiers du risque, permettant aux startups d’accéder à des données, à des expertises internes et à des contrats opérationnels.

En dix ans, MRV a généré à la fois des rendements financiers significatifs et une forte valeur stratégique. L’exemple le plus emblématique reste Next Insurance, soutenue dès ses débuts puis acquise pour 2,6 milliards de dollars. Autre illustration du parcours du fonds : le partenariat HSB avec At-Bay, devenu une référence dans la cyberassurance.

Pourquoi Munich Re change de modèle

Munich Re estime que ses lignes métiers, de la réassurance à la cyber en passant par les services industriels, disposent désormais de capacités matures pour sourcer et piloter elles-mêmes leurs collaborations avec les startups. L’innovation doit être internalisée « au plus près du terrain », plutôt que pilotée par une structure venture distincte.

Le groupe explique aussi vouloir consolider toutes les activités VC sous MEAG, sa branche de gestion d’actifs, afin d’unifier les processus et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. MEAG prendra en charge les investissements venture restants, ainsi que les opportunités de co-investissement futures, mais dans une logique purement financière.

Un repositionnement, pas une sortie du capital-risque

Munich Re continuera d’investir dans la classe d’actifs via des fonds externes et des co-investissements réalisés par MEAG. Une équipe de transition dédiée accompagnera la période de bascule afin de garantir la continuité du suivi des participations et la préservation de la valeur du portefeuille.

Une dirigeante femme à la tête d’un CVC européen majeur

Dirigé depuis sa création par Jacqueline LeSage, MRV constituait un exemple rare de corporate venture d’envergure piloté par une femme dans un secteur historiquement masculin. Sa trajectoire et le rôle joué dans la structuration d’un écosystème insurtech international donnent à cette fermeture une dimension managériale et culturelle supplémentaire.

Ce que cela dit du marché européen

La décision de Munich Re éclaire trois évolutions de fond dans l’insurtech européenne :