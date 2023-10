La tech israélienne serre les rangs face au conflit entre Israël et le Hamas

Le secteur technologique israélien, crucial pour l’économie du pays dont il représente près de la moitié des exportations, serre les rangs depuis le début du conflit avec le Hamas, beaucoup de start-ups tentant d’aider la population civile.

Eran Orr, le PDG de la start-up israélo-américaine XRHealth, est revenu d’urgence en Israël il y a quelques jours, après l’attaque lancée par le Hamas le 7 octobre qui a déclenché une guerre ayant déjà tué des milliers de civils en Israël et à Gaza.

Son entreprise, créée en 2016, développe des casques de réalité virtuelle utilisés à des fins thérapeutiques. Elle vient d’en offrir des centaines à des hôpitaux en Israël, pour aider les survivants souffrant de stress post-traumatique, car « il existe un besoin urgent et il n’y a pas assez de spécialistes en santé mentale », explique Eran Orr, joint au téléphone par l’AFP.

« Nous essayons d’obtenir des dons pour déployer ces solutions auprès des personnes qui en ont besoin, y compris chez elles », plaide l’entrepreneur, qui recherche 3 millions de dollars pour « équiper 2.000 foyers directement touchés par les attaques ».

Les exemples se multiplient dans un pays qui compte pas moins de 7.500 entreprises technologiques, selon Start-Up Nation central (SNC), une ONG israélienne qui met en relation investisseurs et jeunes pousses.

– Besoins –

Le secteur technologique représentait l’an dernier 18% du PIB du pays, 14% de la population salariée et même 48% des exportations (71 milliards de dollars). Du développement de logiciels à la production de puces électroniques, tous les gros acteurs internationaux sont présents sur place, attirés par ce riche écosystème.

Mais avec la guerre, les objectifs ont changé. Depuis le 7 octobre, plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart des civils, selon les autorités israéliennes.

Côté palestinien, le ministère de la Santé du Hamas a de son côté annoncé que les bombardements lancés en représailles ont tué plus de 7.000 personnes, en immense majorité des civils.

Dans ces circonstances, « nous devons répondre à des besoins immédiats. Et nous devons donc voir comment utiliser notre technologie pour trouver une solution », explique Avi Hasson, le dirigeant de SNC.

« Nous utilisons le pouvoir de la tech pour aider le pays, par exemple en créant rapidement des plateformes où faire des dons pour les personnes qui en ont besoin », abonde Merav Bahat, cofondatrice de l’entreprise de cybersécurité Dazz et sans nouvelles du cousin de son mari – il faisait partie des quelque 200 personnes enlevées en Israël par le Hamas le 7 octobre.

Wix, importante plateforme israélienne de création de sites Web, fait, elle, partie d’un groupe de start-ups qui a monté en quelques jours une initiative pour mettre en lien la communauté technologique et les besoins de la population – 290 entreprises israéliennes se sont déjà portées volontaires. Parmi les demandes, la mise en œuvre de boutons de panique virtuels pour accélérer le processus d’appel des forces de sécurité, détaille Wix dans un courriel à l’AFP.

– Réservistes –

Toutes ces initiatives demandent une réorganisation dans un secteur où beaucoup de salariés sont réservistes: l’ONG SNC estime que 15% des effectifs ont été appelés, et sont donc loin des bureaux.

Chez Trullion, une société de comptabilité assistée par intelligence artificielle, « 10% des effectifs sont appelés, la plupart sont en service militaire actif et se trouvent juste à la frontière, près de Gaza et au nord, près du Liban », détaillé le PDG Isaac Heller, qui s’est installé en Israël avec sa famille il y a cinq ans. « On prend de leurs nouvelles tous les jours. »

Pour poursuivre son activité, l’entreprise compte sur les salariés situés à l’étranger: « l’équipe de New York fait des heures supplémentaires. En l’espace d’une nuit, nous nous sommes transformés en une famille ultra proche », raconte l’entrepreneur.

Quel impact aura le conflit sur l’essor du secteur en Israël? Les financements des start-ups étaient déjà en fort recul ces derniers mois dans le monde, sur fond de ralentissement économique, souligne Avi Hasson, de SNC. Les événements actuels posent « certainement un défi aux entreprises », mais « je doute qu’il y ait un seul investisseur qui n’ait pas pris en compte ce facteur en investissant en Israël », fait-il valoir.

En présentant ses résultats trimestriels jeudi soir, le géant américain des puces Intel a d’emblée fait savoir que son usine en Israël était toujours ouverte.

« Je n’ai pas peur pour le secteur technologique. J’ai peur de la crise humanitaire qui se déroule. L’une concerne plus de 200 otages détenus par le Hamas, la deuxième concerne le peuple palestinien de Gaza », soupire Isaac Heller.