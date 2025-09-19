Pékin bannit Nvidia et proclame l’autonomie de ses puces

La Cyberspace Administration of China (CAC) vient de signifier l’interdiction aux principaux groupes technologiques du pays, dont Alibaba et ByteDance, de poursuivre leurs commandes de puces RTX Pro 6000D de Nvidia, dernier produit encore autorisé sur le marché chinois. Plusieurs entreprises avaient prévu de commander des dizaines de milliers d’unités et avaient déjà entamé des phases de test avec leurs fournisseurs de serveurs.

Cette décision va plus loin que les précédentes restrictions ciblant la puce H20, également conçue par Nvidia pour contourner les sanctions américaines. Pékin estime désormais que ses propres semi-conducteurs offrent un niveau de performance équivalent aux modèles Nvidia disponibles en Chine. Des comparaisons menées par les régulateurs avec les solutions de Huawei, Cambricon, Alibaba et Baidu ont conclu que la maturité technologique nationale était suffisante pour couvrir les besoins du marché.

L’interdiction s’inscrit dans une stratégie de réduction de la dépendance technologique. Les autorités poussent les géants chinois à privilégier des solutions locales et à contribuer à l’accélération de la production nationale. Les industriels du secteur se préparent à tripler la production de processeurs d’IA en 2026 afin d’assurer une autonomie stratégique face aux restrictions américaines.

Pour Nvidia, ce bannissement ferme l’un des derniers canaux d’accès à un marché qui représentait autrefois plus de 20 % de ses revenus dans les centres de données. Jensen Huang, le directeur général de l’entreprise, a reconnu être « déçu » par cette évolution tout en rappelant que Nvidia ne peut « être en service d’un marché que si le pays le souhaite ».