La Chine finance l’ensemble de la chaîne IA, du semi-conducteur à la machine

Les introductions en Bourse à venir de Montage Technology et Axera Semiconductor, toutes deux programmées à Hong Kong, offrent une lecture précieuse de la stratégie chinoise. Plus que des opérations financières, ces IPO donnent à voir une politique industrielle cohérente, où l’intelligence artificielle est pas appréhendée comme une chaîne productive complète, allant du silicium jusqu’à la machine en situation.

À travers ces deux dossiers, les marchés ne financent pas un secteur à la mode. Ils accompagnent une architecture industrielle assumée, fondée sur la continuité des maillons technologiques et sur l’acceptation de temporalités longues, parfois incompatibles avec les standards classiques des marchés occidentaux.

Deux trajectoires, une même logique de continuité

Montage est un acteur installé. Fondée en 2004, la société conçoit des puces d’interconnexion et d’optimisation des flux de données au cœur des data centers et des accélérateurs d’IA. Elle affiche une rentabilité significative et une valorisation élevée, portée par la montée en puissance des infrastructures de calcul. Son introduction à Hong Kong, assortie d’une décote sensible par rapport à son cours de Shanghai, traduit une volonté de s’ouvrir davantage aux investisseurs internationaux et de diversifier sa base actionnariale.

Axera, à l’inverse, incarne une phase plus amont. Créée en 2019, la société est spécialisée dans les puces d’inférence IA embarquées, destinées aux caméras, aux équipements industriels ou aux véhicules intelligents. Son activité progresse, mais ses pertes se creusent, reflet d’un secteur encore en structuration, fortement capitalistique et technologiquement exigeant.

De l’infrastructure de calcul à l’intelligence embarquée

Pris ensemble, ces deux acteurs couvrent un spectre technologique large. Montage opère au cœur des infrastructures centralisées, là où se concentrent les flux de données, les accélérateurs et les capacités de calcul massives. Axera se positionne à l’autre extrémité, au plus près des usages, là où l’IA doit fonctionner en temps réel, sous contrainte énergétique et sans dépendance permanente au cloud.

Après une phase largement dominée par le développement des modèles centralisés et les infrastructures hyperscale, les enjeux sont désormais l’inférence embarquée, l’edge computing et l’intelligence distribuée. Caméras intelligentes, robots industriels, véhicules, systèmes de surveillance ou de contrôle, l’IA quitte progressivement les centres de données pour s’inscrire dans des objets concrets, insérés dans des environnements physiques.

Financer ces acteurs revient donc à financer des capacités industrielles pour assurer la production à venir.

Hong Kong, plateforme financière d’une stratégie industrielle

Dans un contexte de restrictions accrues sur les marchés américains et de tensions technologiques persistantes avec Washington, le choix de Hong Kong comme place de cotation n’est pas neutre. Elle permet de mobiliser des capitaux internationaux tout en restant intégrée à l’écosystème chinois.

Le volume des introductions liées à l’IA et aux semi-conducteurs, concentrées sur un début d’année particulièrement actif, suggère que Hong Kong est désormais utilisée comme un levier de financement de la montée en gamme technologique.

Une approche systémique plutôt qu’un pari isolé

Ces IPO ne dessinent pas le portrait de deux entreprises isolées, mais celui d’un système et témoigne du soutien que la Chine porte à l’ensemble de la chaîne IA, du semi-conducteur à la machine.

Cette approche contraste avec une vision plus fragmentée, souvent observée en Europe ou aux États-Unis, où les capitaux se concentrent prioritairement sur le logiciel et les modèles, laissant le hardware dépendre de quelques fournisseurs dominants. Elle suppose une acceptation du risque industriel, des cycles longs et des besoins en capital élevés.

Dans cette perspective, la stratégie IA de la Chine apparaît sans ambiguïté, pour aller au delà du modèle le plus performant, et adresser l’ensemble de la chaine de la transformation du silicium aux usages.