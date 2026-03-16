JD.com revient en Europe avec JOYBUY : une nouvelle bataille du e-commerce face à Amazon et Temu

Le lancement de la plateforme Joybuy au Royaume-Uni, ainsi que dans plusieurs pays européens dont la France (initiative que nous évoquions déjà l’an dernier) marque le retour de JD.com sur un marché qu’il a déjà exploré. Le groupe chinois avait en effet tenté une première incursion en Europe au milieu des années 2010, notamment avec une version initiale de Joybuy lancée en 2015 au Royaume-Uni. Cette première tentative était toutefois restée limitée et l’entreprise avait progressivement réduit ses ambitions européennes quelques années plus tard.

Cette nouvelle tentative intervient dans un contexte très différent. À l’époque, JD explorait surtout les opportunités d’exportation directe de produits chinois vers les consommateurs européens. Aujourd’hui, la stratégie paraît plus structurée et combine plateforme de vente, infrastructure logistique et partenariats avec des acteurs locaux.

Une stratégie européenne repensée

La première expérience européenne de JD.com s’inscrivait dans une phase d’expérimentation. Le groupe cherchait alors à tester l’appétence des consommateurs européens pour une offre transfrontalière directe.

Depuis, le marché du commerce en ligne a profondément évolué. D’une part, les plateformes chinoises ont acquis une visibilité considérable en Europe. L’ascension de Shein dans la mode ou celle de Temu dans la distribution généraliste ont montré qu’il existait un espace pour de nouveaux entrants capables de proposer des prix compétitifs et une logistique efficace. D’autre part, JD.com a lui-même transformé son modèle. L’entreprise est devenue l’un des opérateurs logistiques les plus avancés du commerce en ligne mondial, avec des réseaux d’entrepôts automatisés et une intégration verticale de la chaîne de distribution.

Un positionnement distinct des autres plateformes chinoises

Cette stratégie distingue JD.com de plusieurs acteurs chinois déjà présents sur le continent. Shein et Temu ont principalement bâti leur croissance sur des chaînes d’approvisionnement très optimisées et des prix particulièrement bas.

JD adopte une approche plus proche de celle de Amazon, en investissant dans des infrastructures locales pour réduire les délais de livraison et améliorer l’expérience client. Une stratégie qui fait face à la réglementation que l’Europe veut imposer aux plateformes privilégiant les expeditions directes depuis l’asie

Le lancement de Joybuy au Royaume-Uni s’accompagne ainsi de la mise en place d’entrepôts semi-automatisés près de Londres, exploités par la filiale logistique JoyExpress. Dans certaines zones urbaines, la plateforme promet une livraison le jour même pour les commandes passées avant la fin de la matinée.

Au-delà de la rapidité de livraison, JD.com semble également s’appuyer sur une stratégie commerciale offensive pour soutenir son retour en Europe. La plateforme multiplie les offres promotionnelles à l’occasion de son lancement, avec l’objectif d’attirer rapidement les premiers utilisateurs et de générer du trafic. Cette approche s’accompagne d’un catalogue particulièrement vaste, couvrant aussi bien l’électronique et l’électroménager que les produits du quotidien, les jouets, les cosmétiques ou l’alimentation. En combinant une politique de prix compétitive à une profondeur d’offre importante, JD.com cherche ainsi à reproduire l’un des ressorts de son succès en Chine : proposer un choix étendu de produits tout en se positionnant de manière agressive face aux acteurs déjà installés du commerce en ligne européen.

L’Europe comme nouveau terrain d’expansion

Le retour de JD.com intervient également dans un moment particulier pour le commerce en ligne chinois. Sur son marché domestique, la concurrence entre plateformes s’est intensifiée et la croissance du secteur ralentit progressivement. L’international apparaît comme un relais de développement naturel et l’Europe, avec ses marchés fragmentés mais solvables, constitue un objectif stratégique pour les grands groupes du numérique chinois.

JD.com a d’ailleurs préparé de longue date ce second essai. L’entreprise a étudié plusieurs acquisitions potentielles dans la distribution européenne et a pris une participation majoritaire dans Ceconomy, propriétaire des enseignes MediaMarkt et Saturn.

Une concurrence appelée à s’intensifier

Reste que le marché européen du e-commerce est déjà fortement structuré. Amazon conserve une position dominante dans de nombreux pays, tandis que les distributeurs traditionnels ont accéléré leur transformation numérique. Dans cet environnement, le retour de JD.com ajoute un acteur supplémentaire dans une compétition déjà dense. L’entreprise devra convaincre les consommateurs européens tout en construisant progressivement les infrastructures nécessaires à son modèle.