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La conformité, prochain champ de bataille du travail distribué : WORKFLEX lève 37 millions d’euros

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18/03/2026
1 minute de lecture

Fondée en 2022 à Amsterdam par Pieter Manden et Patrick Koch, WorkFlex annonce avoir levé 37 millions d’euros auprès de Spectrum Equity. Une opération qui  met en lumière un angle encore peu structuré du travail distribué, à savoir la gestion de la conformité liée à la mobilité internationale.

En quelques années, les pratiques ont changé, avec des déplacements qui se sont multipliés. Un collaborateur enchaîne désormais plusieurs séjours courts, travaille depuis différents pays, sans que ces déplacements ne soient toujours anticipés ni qualifiés.

Le cadre réglementaire, lui, n’a pas suivi. Fiscalité, sécurité sociale, droit du travail ou immigration continuent de s’appliquer selon des logiques territoriales. Chaque déplacement peut ainsi déclencher des obligations spécifiques, souvent invisibles au moment où elles surviennent.

Selon Eurostat, plus de 120 millions de voyages d’affaires ont été enregistrés en Europe en 2024. Ce volume traduit moins une intensification des échanges qu’une multiplication de situations susceptibles de produire des effets juridiques.

Ce qui relevait hier de cas exceptionnels  (expatriations, détachements) s’inscrit désormais dans le quotidien des entreprises. La conformité ne peut plus être traitée ponctuellement. C’est sur ce point que se positionne WorkFlex. La plateforme vise à structurer et automatiser la gestion des obligations liées aux déplacements internationaux (certificats A1, notifications de détachement, visas, exposition fiscale) en les intégrant directement dans les opérations.

Les acteurs historiques de la global mobility sont aujourd’hui organisés autour de mobilités longues. De nouvelles plateformes spécialisées émergent pour adresser ces usages fragmentés. En parallèle, des acteurs comme Deel ou Remote, déjà présents sur la gestion du travail international, pourraient étendre leur périmètre à ces enjeux.

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