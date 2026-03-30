SCorp-io lève 5 millions d’euros pour industrialiser la décarbonation des bâtiments intermédiaires

Longtemps abordée sous l’angle de la conformité réglementaire ou des investissements lourds, la transition énergétique des bâtiments tertiaires tend progressivement à s’inscrire dans une logique d’optimisation opérationnelle.

SCorp-io, jeune entreprise française spécialisée dans la gestion technique du bâtiment (GTB) cible les bâtiments intermédiaires (entre 1 000 et 15 000 m²) véritables angle mort industriel. La startup annonce une levée de cinq millions d’euros pour structurer son développement.

Un marché sous pression, encore peu équipé

Le secteur tertiaire représente une part significative de la consommation énergétique nationale et se trouve confronté à une double contrainte, économique et réglementaire. Hausse des prix de l’énergie d’un côté, durcissement du cadre normatif de l’autre, notamment avec le décret tertiaire et le décret BACS.

Dans ce contexte, la croissance du marché de la GTB en France s’accélère, avec une progression de plus de 30 % en 2024. Mais cette dynamique masque une réalité plus structurante : une large partie du parc immobilier reste sous-équipée, en particulier les actifs de taille intermédiaire.

Ces bâtiments, souvent trop complexes pour des solutions standardisées et trop petits pour justifier des investissements lourds, se situent dans une zone grise technologique. Leur décarbonation repose donc moins sur des infrastructures nouvelles que sur la capacité à industrialiser des solutions légères, interopérables et rapidement déployables.

Faire de la GTB une infrastructure logicielle

L’approche de SCorp-io consiste à connecter, modéliser et piloter les équipements existants. Son architecture repose sur quatre modules : connexion des équipements via un boîtier plug-and-play, création d’un jumeau numérique no-code, pilotage à distance et optimisation automatisée via des algorithmes d’intelligence artificielle.

Cette approche permet de réduire significativement les délais de déploiement et de limiter les coûts d’intégration. Jean-Romain Bardet, CEO et cofondateur, résume cette ambition :

« Notre ambition est de démocratiser la Gestion Technique du Bâtiment en la rendant simple, rapide à déployer et économiquement accessible. Les bâtiments tertiaires disposent d’un potentiel considérable d’économies d’énergie encore inexploité. »

Du sujet réglementaire au levier de performance

L’un des points saillants du positionnement de SCorp-io réside dans la promesse économique associée à la décarbonation. La startup annonce des économies d’énergie de 20 à 40 %, avec un retour sur investissement moyen de six mois.

Là où la transition énergétique pouvait être perçue comme une contrainte ou un coût différé, elle tend ici à s’inscrire dans une logique de performance immédiate. Pour les exploitants, la question n’est plus uniquement de se conformer, mais d’arbitrer entre différentes options d’optimisation.

Ce changement est déterminant dans l’adoption des solutions. Il rapproche la GTB de logiques déjà observées dans le software B2B : cycles de déploiement courts, ROI mesurable, intégration avec l’existant.

Une adoption qui dépasse le stade expérimental

SCorp-io revendique aujourd’hui 52 clients et plus de 250 sites équipés, répartis entre acteurs publics et privés. Parmi eux figurent des collectivités, des établissements d’enseignement, ainsi que des groupes industriels et des acteurs de l’hôtellerie.

Les résultats avancés traduisent une montée en charge opérationnelle : environ 6 200 tonnes de CO₂ évitées et 440 GWh de consommation énergétique réduite sur l’année 2025.

Une convergence entre capital public et logique industrielle

Le tour de table s’inscrit dans une dynamique plus large de réallocation du capital vers les infrastructures de transition énergétique. Depuis 2025, les financements se concentrent davantage sur des secteurs jugés stratégiques, notamment l’énergie et les technologies associées

Le fonds Île-de-France Décarbonation, à l’origine de l’investissement, illustre cette évolution. Initié par la Région Île-de-France et géré par Eiffel Investment Group, il mobilise des acteurs publics et industriels, dont EDF, GRDF ou le SIGEIF.

A propos de SCorp-io

SCorp-io, fondée en 2021 à Paris par Jean-Romain Bardet, Cédric Godefroy et Bastien Robinot, développe une solution de gestion technique du bâtiment (GTB) intelligente combinant hardware et software. La startup a levé cinq millions d’euros en 2026 auprès du fonds Île-de-France Décarbonation, géré par Eiffel Investment Group. Les fonds visent à structurer les équipes, enrichir les fonctionnalités intégrant davantage d’intelligence artificielle et accélérer le développement commercial.