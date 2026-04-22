25,7 millions d’euros pour ATMOS SPACE CARGO : l’Europe face à son angle mort stratégique, le retour orbital

Si l’Europe sait envoyer des charges utiles en orbite, elle ne maîtrise pas encore pleinement leur retour. Derrière cette asymétrie se dessine une dépendance structurelle dans la chaîne de valeur spatiale. L’enjeu touche à la capacité d’un continent à contrôler l’ensemble du cycle spatial, non seulement l’accès à l’orbite, mais aussi la récupération de ce qui y est produit ou capté.

Une souveraineté incomplète

Depuis une décennie, les investissements européens se sont concentrés sur l’accès à l’espace : lanceurs, constellations, infrastructures orbitales. Cette stratégie a produit des résultats tangibles, mais elle reste partielle, car la valeur ne réside plus uniquement dans l’envoi de charges utiles. Elle se déplace vers ce qui revient : données, matériaux, expériences, composants sensibles.

Or, sur ce segment, l’Europe reste dépendante d’acteurs extra-européens, au premier rang desquels SpaceX, dont les capsules assurent aujourd’hui l’essentiel des retours opérationnels. Cette dépendance limite de facto la souveraineté sur certaines applications critiques, notamment industrielles et sécuritaires.

Le retour orbital, nouvelle frontière industrielle

Le retour depuis l’orbite est en train de changer de statut. Longtemps considéré comme une fonction technique secondaire, il devient une infrastructure à part entière.

Cette évolution s’explique par trois dynamiques convergentes :

la montée en puissance de la recherche en microgravité, notamment dans les biotechnologies et les matériaux avancés

l’émergence de la fabrication en orbite, avec des cycles de production nécessitant des retours réguliers

la multiplication des usages duals, civils et militaires, impliquant des flux sécurisés de données et d’équipements

Dans ce contexte, l’absence de capacité européenne autonome crée une rupture de continuité dans la chaîne logistique spatiale.

ATMOS, ou la tentative de fermer la boucle

Fondée en 2021, ATMOS Space Cargo développe des capsules réutilisables capables de transporter et de ramener des charges utiles depuis l’orbite basse terrestre. L’entreprise a franchi une première étape en 2025 avec le vol de démonstration PHOENIX 1, qui a permis de valider en conditions réelles ses systèmes de rentrée atmosphérique.

Avec PHOENIX 2, elle change d’échelle, l’objectif n’est plus de démontrer, mais d’opérer. Trois véhicules seront déployés dans une campagne visant à établir une première cadence opérationnelle et à structurer une offre de service récurrente.

Le choix technologique est au cœur de cette ambition. Les capsules reposent sur un décélérateur atmosphérique gonflable (IAD), qui remplit à la fois la fonction de bouclier thermique et de frein aérodynamique. Cette approche permet de réduire la masse, d’améliorer la réutilisabilité et de limiter l’impact environnemental, tout en maintenant un contrôle précis de la rentrée.

Ce positionnement vise également à rendre le retour orbital plus fréquent, plus flexible et plus économique, autrement dit, à le transformer en service.

Vers une supply chain orbitale européenne

Au-delà de la technologie, c’est une logique industrielle qui se dessine. ATMOS ne se positionne pas comme un simple fournisseur, mais comme un opérateur d’infrastructure.

L’entreprise s’inscrit déjà dans un écosystème en formation, notamment à travers son partenariat avec Space Cargo Unlimited, qui vise à proposer un service complet combinant opérations en orbite et retour sur Terre.

Une industrie encore en formation

Reste une incertitude : celle du marché lui-même. Si les cas d’usage se multiplient, la demande reste encore en phase de structuration. La viabilité du modèle dépendra de la capacité à instaurer une cadence, à mutualiser les missions et à attirer des clients au-delà des seuls acteurs publics.

ATMOS Space Cargo, a été créé par Sebastian Klaus, en 2021 et basée à Lichtenau (Allemagne) et Strasbourg (France), développe des capsules réutilisables de transport et de retour orbital pour des applications industrielles, scientifiques et de défense.

La société annonce une nouvelle levée de fonds de 25,7 millions d’euros en Série A auprès de Balnord et Expansion (co-leads), avec la participation de Keen Defence and Security, ainsi que d’investisseurs européens incluant OTB Ventures, High-Tech Gründerfonds, APEX Ventures, Seraphim, Faber, E2MC, Kirch Ventures, Lennertz & Co., Mätch VC, MBG Baden-Württemberg et Tech Horizons. Le Conseil européen de l’innovation intervient via son programme Accelerator combinant subvention et prise de participation.