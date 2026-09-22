Amazon contre Meta : à qui appartient le client lorsqu’un agent fait les courses ?

Amazon vient de bloquer Muse, le nouvel agent personnel de Meta, qui pouvait naviguer sur sa marketplace et acheter au nom de ses utilisateurs sans s’identifier. Le groupe créé par Jeff Bezos, invoque la sécurité des comptes et le respect de ses conditions d’utilisation. Mais ne nous y trompons pas, le conflit dépasse largement la gestion des mots de passe et porte sur le contrôle de la recommandation, des données d’intention et des revenus publicitaires lorsque l’intelligence artificielle s’interpose entre le marchand et son client.

Désormais, lorsqu’un utilisateur de Facebook demande à Muse de lui trouver un produit sur Amazon. À la place du résultat attendu, l’agent de Meta se heurte désormais à une fenêtre d’avertissement : « La poursuite de l’accès par un agent d’intelligence artificielle non autorisé enfreint les conditions d’utilisation d’Amazon, auxquelles nos clients ont accepté de se conformer. »

Le message ouvre l’un des premiers conflits commerciaux de l’ère des agents personnels.

Après avoir demandé, sans succès selon le groupe, que Meta retire sa marketplace des services accessibles à son agent, Amazon a décidé de bloquer Muse. Le géant de l’e-commerce affirme ne pas avoir été prévenu, et reproche à Muse de ne pas s’identifier lorsqu’il navigue et estime que la conservation d’identifiants dans une infrastructure tierce crée des risques pour la sécurité des comptes.

Le différent ne porte pas seulement sur la manière dont un agent remplit un panier, car en décidant de bloquer une solution susceptible de lui apporter des commandes, Amazon protège ce qui précède la vente, à savoir la connaissance du besoin, l’organisation de la comparaison, l’exposition aux produits sponsorisés et la relation avec le consommateur.

L’agent déplace le point de départ de l’achat

Amazon a affiné pendant 30 ans le parcours de ses clients, l’utilisateur arrive sur la marketplace, saisit une requête, consulte les réponses, rencontre plusieurs annonces sponsorisées, compare les évaluations, hésite entre deux produits, puis en ajoute parfois un troisième à son panier. Amazon observe chacune de ces étapes, qui lui permettent de personnaliser l’expérience, de mesurer la conversion des vendeurs, mais aussi de vendre de la visibilité aux marques.

Avec un agent, le parcours est tout autre, l’utilisateur peut demander à Muse de trouver un ordinateur correspondant à un budget, d’écarter certaines marques, de comparer les délais de livraison et de rechercher une remise. Meta reçoit alors les informations les plus utiles, à savoir ce que la personne veut acheter, le prix qu’elle accepte de payer, les compromis qu’elle est prête à consentir et le moment auquel elle souhaite commander.

L’agent peut ensuite consulter plusieurs marchands, effectuer lui-même la comparaison et ne se rendre sur Amazon qu’au moment d’exécuter la décision. La marketplace conserve éventuellement le produit, le paiement et la logistique, mais ne contrôle plus nécessairement le choix.

Ce changement menace directement une partie de l’économie publicitaire d’Amazon. Son activitité publicitaire a généré 68,6 milliards de dollars en 2025, dont 21,3 milliards au quatrième trimestre (ce montant comprend aussi la publicité vidéo et le display, qui ne dépendent pas exclusivement de la consultation des pages produits)

Le risque pour Amazon est de devenir un fournisseur parmi d’autres dans une décision organisée par Meta.

La sécurité ouvre le conflit

Ainsi, Muse peut, à la demande de l’utilisateur, accéder à des pages protégées par un mot de passe, consulter l’historique des commandes et lancer une transaction. Si l’agent ne se déclare pas, le marchand ne sait pas qu’un logiciel tiers traverse le compte, traite certaines informations et agit à la place de son titulaire.

Chaque utilisateur dispose d’une machine virtuelle dédiée dans le cloud, avec son propre navigateur. Les identifiants y sont conservés dans un compartiment séparé auquel le modèle n’accède pas directement. Un second système, baptisé Sentinel, contrôle les connexions vers Internet et peut demander l’autorisation de l’utilisateur avant une action sensible, notamment l’envoi d’un courrier électronique ou la validation d’un achat.

Pour Amazon, le premier problème que pose le système de Meta, est qu’il conserve des données permettant d’entrer dans les comptes de ses clients. Pour Meta, son modèle ne voit pas ces données et ne peut pas les révéler.

Le désaccord ne s’arrête pas là, n’ayant aucune maîtrise sur la conception de cette machine virtuelle, sur les contrôles effectués par Sentinel ou sur les informations transmises aux différents composants du service, quelle responsabilité engager entre Amazon, Meta et l’internaute en cas d’achat erroné, de consultation abusive ou de compromission?

L’absence d’identification de Muse est le grief le plus solide d’Amazon. Sans identité machine, la plateforme ne peut ni appliquer des règles particulières à l’agent, ni limiter son périmètre d’accès, ni lui attribuer une action litigieuse.

Le consentement du client suffit-il au marchand ?

La position implicite de Meta est relativement simple : le compte appartient à l’utilisateur, qui peut autoriser un logiciel à agir à sa place. Muse serait alors comparable à un navigateur perfectionné, capable de remplir un formulaire, d’utiliser les identifiants fournis par son propriétaire et d’exécuter une instruction après confirmation.

Amazon défend une conception différente, où l’autorisation du client ne suffirait pas à imposer l’agent au marchand, selon eux, les applications tierces qui proposent d’effectuer des achats pour le compte de clients auprès d’autres entreprises doivent fonctionner ouvertement et respecter la décision des fournisseurs de services de participer ou non.

Amazon rapproche les agents des plateformes de livraison ou des agences de voyages, qui travaillent généralement avec l’accord des restaurants et des compagnies aériennes dont elles commercialisent les services. La comparaison a toutefois ses limites, car un navigateur, un gestionnaire de mots de passe ou un outil d’accessibilité n’a pas besoin de négocier un contrat avec chaque site visité par son utilisateur.

Muse se situe précisément dans cette zone grise, Il est à la fois un navigateur, un assistant technique et un intermédiaire susceptible de comparer les offres, de sélectionner le produit et d’exécuter la transaction. La question décisive devient alors celle du seuil : à partir de quel degré d’autonomie un logiciel cesse-t-il d’être l’outil du client pour devenir un acteur commercial distinct ?

Amazon a déjà inscrit sa réponse dans ses conditions d’utilisation. Le groupe exige désormais qu’un agent se déclare dans les requêtes qu’il adresse à ses services, révèle son nom et ne cherche pas à contourner les dispositifs destinés à identifier ou bloquer les logiciels automatisés. Il se réserve également le droit d’en limiter l’accès. Reste à savoir jusqu’où ces conditions peuvent engager l’entreprise qui développe l’agent, et non le seul client qui les a acceptées en ouvrant son compte.

Après Perplexity, Amazon choisit le contrat

Le contentieux qui oppose Amazon à Perplexity permet de comprendre le soin apporté au vocabulaire de la fenêtre affichée à Muse. En novembre 2025, Amazon avait poursuivi la société à propos de Comet, son navigateur équipé d’un assistant capable d’effectuer des achats. Une juridiction lui avait accordé une injonction provisoire en mars 2026.

Le Ninth Circuit a annulé cette décision le 4 août. Sur la base des faits examinés, la cour d’appel a estimé que l’accès aux ordinateurs d’Amazon était effectué par l’utilisateur, avec l’aide de l’agent, et non par Perplexity elle-même. Amazon avait donc peu de chances de démontrer une violation du Computer Fraud and Abuse Act, la loi fédérale américaine principalement destinée à réprimer les intrusions informatiques, ou de son équivalent californien.

Cette décision n’a pas consacré un droit général des agents à entrer dans toutes les plateformes, la cour a surtout précisé que sa décision n’empêchait pas Amazon de réglementer l’accès à son service au moyen de conditions contractuelles privées.

C’est exactement le terrain choisi face à Meta. L’avertissement adressé aux utilisateurs de Muse ne parle ni de piratage ni d’intrusion mais invoque les conditions d’utilisation d’Amazon.

Le précédent Perplexity n’est d’ailleurs pas parfaitement transposable. Comet fonctionnait localement sur l’ordinateur de l’utilisateur et transmettait des captures d’écran aux serveurs de Perplexity afin de recevoir des instructions. Muse agit depuis une machine virtuelle hébergée dans le cloud de Meta. Amazon pourrait s’appuyer sur cette différence pour soutenir que l’infrastructure de Meta intervient plus directement dans l’accès à ses systèmes. Il restera à déterminer si cette architecture suffit à détacher juridiquement l’action de l’agent de celle de la personne qui lui a donné l’ordre.

Amazon ne refuse pas les agents, il veut en fixer les règles

La position d’Amazon serait plus simple si le groupe n’envoyait pas lui-même ses propres agents faire des achats sur les sites des autres. Sa fonction Buy for Me permet de commander, depuis l’application Amazon, des articles que la marketplace ne vend pas directement. Le groupe assure que son agent opère de manière transparente et laisse aux marques la possibilité de ne pas participer.

Amazon développe également ses propres interfaces de recommandation et d’achat avec Rufus et Alexa for Shopping. Le groupe n’est donc pas opposé au commerce agentique, et cherche à déterminer quelles machines peuvent accéder à son catalogue, à ses comptes clients et à son infrastructure transactionnelle, et sous quelles conditions.

Cette confrontation n’empêche pas les deux entreprises de travailler ensemble. Les produits d’Amazon peuvent être achetés depuis Facebook et Instagram depuis 2023, dans le cadre d’une intégration négociée. Meta a également conclu un accord de plusieurs milliards de dollars pour utiliser les processeurs Graviton d’Amazon dans ses charges de travail agentiques. Les deux groupes peuvent coopérer sur les infrastructures et s’affronter sur l’interface. Les difficultés commencent lorsque le fournisseur de puissance de calcul risque de devenir le simple exécutant d’un achat décidé ailleurs.

Meta descend de la publicité vers la transaction

Muse révèle en parallèle la direction suivie par Meta. Jusqu’à présent, l’essentiel de son modèle consistait à capter l’attention sur Facebook ou Instagram, à vendre une exposition publicitaire puis à envoyer le consommateur vers le site du marchand. L’agent permet d’aller plus loin : recevoir la demande, organiser la recherche, mémoriser les préférences et accomplir l’action.

Meta a déjà préparé une partie de l’infrastructure nécessaire. Muse est accessible depuis ses propres applications et depuis WhatsApp, pour le paiement, il peut utiliser Link de Stripe, qui génère une carte à usage unique afin de masquer les coordonnées bancaires réelles, et Meta annonce également l’arrivée de Shop Pay. La conversation, la recommandation, l’authentification et le paiement peuvent ainsi être réunis dans une seule interface.

Le contraste avec Shopify est intéressant, là où Amazon ferme son site aux agents qu’il n’a pas autorisés, Shopify cherche à rendre les catalogues de ses marchands accessibles depuis les conversations pilotées par l’intelligence artificielle. La divergence tient aussi aux modèles économiques. Shopify vend une infrastructure aux commerçants et peut gagner à distribuer leurs produits dans un maximum d’interfaces. Amazon exploite une marketplace, organise le classement de ses vendeurs et monétise directement l’attention de l’acheteur.

Meta, de son côté, pourrait devenir la porte d’entrée du commerce sans posséder les stocks, les entrepôts ou les réseaux de livraison. Sa position serait celle d’un intermédiaire placé suffisamment en amont pour connaître l’intention, mais suffisamment près de la transaction pour en réclamer une part.

Le Web des agents devra négocier ses portes d’entrée

Le conflit ne se résoudra probablement pas par une séparation durable entre les agents et les marchands. Si les consommateurs adoptent ces outils, les plateformes devront définir les modalités de leur accès : une identité machine vérifiable, des autorisations limitées, un journal des actions, une confirmation avant paiement, des règles de responsabilité et la possibilité pour un commerçant de refuser certains usages.

La négociation portera aussi sur l’argent, lorsqu’un agent sélectionne un produit sans afficher les placements sponsorisés du marchand, qui finance la recommandation ? Les plateformes pourraient facturer l’accès à leurs catalogues, réclamer une commission ou créer de nouveaux formats publicitaires destinés aux agents. Ces derniers pourraient à leur tour vendre de la visibilité aux marques.

C’est à ce moment que leur promesse de travailler exclusivement pour l’utilisateur sera véritablement testée. Un assistant censé trouver le meilleur produit peut-il rester neutre si certains vendeurs paient pour être examinés en priorité ? Les moteurs de recherche ont mis deux décennies à rendre cette frontière plus ou moins visible. Les agents risquent de la déplacer à l’intérieur d’une décision que le consommateur ne verra même plus se former.

Amazon peut aujourd’hui fermer sa porte à Muse, mais il ne peut pas obliger le consommateur à commencer sa recherche sur Amazon. Si l’agent devient l’interface principale, la marketplace pourra conserver le produit, le paiement et la livraison tout en perdant la connaissance du besoin qui précède l’achat.

Le véritable sujet n’est donc pas de savoir si Meta peut faire les courses chez Amazon, mais de déterminer qui conservera la relation avec un client lorsque celui-ci ne visitera plus nécessairement la boutique.