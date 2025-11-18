LEANSPACE lève 10 millions d’euros pour renforcer sa plateforme d’opérations satellites

Leanspace s’inscrit dans un momentum où les opérateurs institutionnels doivent moderniser des infrastructures opérationnelles conçues pour des missions isolées, souvent difficiles à adapter aux constellations et aux architectures hybrides actuelles. La société strasbourgeoise a construit sa plateforme en partant du marché des petits satellites, où l’agilité logicielle et la rapidité d’intégration sont des impératifs, avant d’étendre progressivement son périmètre vers les programmes plus complexes.

Les premiers déploiements auprès d’opérateurs commerciaux ont permis de tester la plateforme en orbite et de valider la promesse technique : un ensemble modulaire de services couvrant le contrôle-commande, la planification de mission, l’orchestration du segment sol et les tests au sol. Cette base a ouvert la voie à une montée en gamme vers les agences et les grands donneurs d’ordre. Depuis 2024, plusieurs institutions, dont Airbus Defense & Space, Hispasat et l’Agence spatiale européenne, ont retenu Leanspace dans des projets nécessitant des architectures plus évolutives que les systèmes internes historiques.

La société mise sur un modèle de “customisation ouverte”, qui permet aux intégrateurs industriels et aux opérateurs institutionnels d’adapter la plateforme sans repartir d’une feuille blanche. Cette approche répond à un besoin récurrent des programmes publics de disposer d’outils standardisés tout en conservant un niveau élevé de spécificité, qu’elle soit opérationnelle ou réglementaire. L’intégration de partenaires capables d’assurer du support local, du service managé ou de la conformité sécurité constitue désormais un levier clé pour accompagner cette transition.

Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large avec l’adoption progressive, par les institutions, de plateformes privées pour gérer des opérations plus nombreuses, plus distribuées et plus exigeantes en cybersécurité. Leanspace se positionne comme l’un des acteurs capables d’offrir une solution mutualisable entre plusieurs missions, tout en étant compatible avec les contraintes propres aux programmes souverains.

Fondée en 2020 à Strasbourg par Guillaume Tanier, Leanspace annonce une levée de 10 millions d’euros auprès d’ISAI Cap Venture, Qwaltec, 42CAP, Karista et Arnaud Guérin, complétée par des financements non dilutifs de la Caisse d’Épargne et de Bpifrance dans le cadre de France 2030. Cette opération accompagnera l’élargissement de sa plateforme vers les programmes institutionnels européens et nord-américains.