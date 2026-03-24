Leonid Radvinsky, le discret milliardaire derrière ONLYFANS disparaît à 43 ans

Leonid Radvinsky, propriétaire de la plateforme OnlyFans, est décédé à l’âge de 43 ans des suites d’un cancer, a annoncé l’entreprise dans un communiqué lundi. « Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de Leo Radvinsky. Leo s’est éteint paisiblement après un long combat contre le cancer », a indiqué un porte-parole, précisant que la famille a demandé le respect de sa vie privée.

Lancée en 2016 par Timothy Stokely, avec l’appui de son père Guy et de son frère Thomas, OnlyFans est initialement conçue comme une plateforme permettant aux créateurs de monétiser leurs contenus via un abonnement. En 2018, Leonid Radvinsky, déjà à la tête de MyFreeCams, rachète 75 % de sa maison mère Fenix International. Ce point d’entrée marque un changement d’échelle et de positionnement.

Sous son impulsion, la plateforme s’oriente progressivement vers les contenus NSFW, jusqu’à devenir une référence mondiale du divertissement pour adultes. Le modèle repose sur un principe simple : les utilisateurs paient un abonnement mensuel directement aux créateurs, OnlyFans prélevant 20 % sur chaque transaction. Ce mécanisme, couplé à des fonctionnalités d’interaction directe (messages personnalisés, livestreams, contenus sur demande), structure une relation économique sans intermédiaire entre producteurs et consommateurs.

La pandémie agit comme un accélérateur. Pendant les confinements liés au Covid, OnlyFans devient un canal privilégié pour la monétisation de contenus payants, attirant à la fois des créateurs en quête de revenus et des audiences captives. En quelques mois, la plateforme change de dimension.

En 2023, Fenix International affiche 485,5 millions de dollars de bénéfice, en progression de 20 %. En 2024, OnlyFans génère 1,4 milliard de dollars de revenus pour plus de 7 milliards de livres sterling de transactions, avec plus de 377 millions d’utilisateurs et environ 4,6 millions de créateurs actifs.

Cette croissance s’est accompagnée de tensions réglementaires récurrentes. En 2024, les autorités britanniques ont ouvert une enquête sur l’accès potentiel de mineurs à des contenus pornographiques. Si l’Ofcom a finalement abandonné la procédure, il a infligé à l’entreprise une amende d’environ 1 million de livres sterling pour défaut de transparence sur ses dispositifs de vérification d’âge. La plateforme avait déjà été critiquée pour sa gestion de contenus illégaux, notamment liés à l’exploitation de mineurs.

En 2021, sous pression de partenaires financiers et d’acteurs du paiement, OnlyFans avait annoncé l’interdiction des contenus sexuels explicites avant de revenir sur cette décision quelques jours plus tard face à une mobilisation massive de ses utilisateurs et créateurs.

La plateforme a également fait face à des contentieux avec certains utilisateurs, notamment autour de pratiques de gestion externalisée des conversations avec les créateurs. À ce jour, ces actions en justice n’ont pas abouti.

Sur le plan financier, Leonid Radvinsky explorait récemment une cession partielle de l’entreprise, avec des valorisations évoquées entre 5,5 et 8 milliards de dollars.

Selon Forbes, sa fortune était estimée à 4,7 milliards de dollars. Installé en Floride, il investissait également dans des entreprises technologiques via sa structure Leo.com. En parallèle, il développait une activité philanthropique, avec des dons notamment au Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Sa disparition intervient alors qu’OnlyFans s’est imposée comme l’un des modèles les plus rentables du numérique, à la croisée de la creator economy, des plateformes et des enjeux de régulation.