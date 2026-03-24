MINDDAY lève 2 millions d’euros et s’appuie sur les mutuelles pour structurer sa croissance

Le marché des applications de santé mentale entre dans une phase de recomposition où la distribution devient un enjeu central. Avec une levée de deux millions d’euros, MindDay illustre cette tendance où la croissance ne repose plus uniquement sur l’acquisition directe d’utilisateurs, mais sur l’intégration dans des écosystèmes existants, en particulier ceux de l’assurance santé.

Fondée avec l’ambition de démocratiser l’accès aux outils de psychologie, la startup française développe une application reposant sur les thérapies cognitives et comportementales (TCC). Conçue en partie avec le psychiatre Hervé Montès, la plateforme propose aujourd’hui plus de 60 programmes d’accompagnement et plus de 300 sessions interactives couvrant un large spectre de problématiques du quotidien, du stress à la dépression, en passant par le sommeil ou les relations.

Mais au-delà de son offre produit, c’est son modèle de diffusion qui dessine désormais sa trajectoire.

Une levée de fonds alignée avec un positionnement “impact” et assurantiel

Ce nouveau tour de table voit l’entrée d’Impactivist et d’INCO, aux côtés des investisseurs historiques, dont Mutuelles Impact, fonds de la Mutualité Française géré par XAnge.

Le choix de ces investisseurs s’inscrit dans une logique cohérente avec une solution de prévention en santé mentale, susceptible de s’intégrer dans les dispositifs des mutuelles et des assureurs.

Cette orientation reflète une évolution plus large du secteur, où les acteurs de la complémentaire santé cherchent à enrichir leur offre de services, tout en agissant sur des postes de coûts structurels comme les arrêts de travail liés aux troubles psychiques.

De l’application grand public à une logique de distribution indirecte

Depuis son lancement, MindDay revendique près de deux millions de téléchargements, dont 600 000 en 2025, et plus de 50 000 abonnés payants. La croissance atteint 100 % entre 2024 et 2025.

Ces indicateurs témoignent d’une adoption progressive, mais c’est du côté des partenariats que se joue l’accélération. Début 2026, l’entreprise a intégré l’écosystème Santéclair, qui fédère une cinquantaine de mutuelles et d’assureurs, parmi lesquels Allianz, MAAF, MMA ou GMF. À travers ce canal, l’application devient accessible à près de dix millions de Français via leur complémentaire santé.

Ce basculement vers un modèle B2B2C modifie la nature même du produit. L’application ne se positionne plus uniquement comme un service individuel, mais comme une brique intégrée dans des parcours de prévention plus larges, financés ou distribués par des tiers.

Un marché en structuration, entre applications grand public et solutions intégrées

Le positionnement de MindDay s’inscrit dans un marché encore fragmenté, où coexistent plusieurs approches. Les applications grand public comme Headspace ou Calm ont historiquement structuré l’offre autour de contenus de méditation et de bien-être, avec des stratégies d’acquisition directe et des investissements marketing significatifs.

À côté de ces acteurs, une nouvelle génération de solutions cherche à se rapprocher des systèmes de santé et des entreprises, en développant des outils fondés sur des approches thérapeutiques plus structurées, ou en s’intégrant dans des dispositifs assurantiels et RH.

Des assureurs, à l’instar d’Alan, développent désormais leurs propres solutions. Avec Alan Play, l’assurtech française propose un ensemble de contenus et de programmes dédiés à la santé mentale, accessibles directement depuis son application.

Cette tendance ne se limite pas à un acteur isolé. D’autres groupes assurantiels structurent également des offres intégrées. Axa, par exemple, propose des services de téléconsultation et de soutien psychologique via ses plateformes digitales, souvent en partenariat avec des acteurs spécialisés. De son côté, Malakoff Humanis a développé plusieurs dispositifs autour de la prévention des risques psychosociaux, combinant contenus, accompagnement et outils de suivi, à destination des entreprises et de leurs salariés.

Une croissance portée par la demande en santé mentale

Cette stratégie intervient dans un contexte où la santé mentale s’impose comme un enjeu structurant. En France, les troubles psychiques représentent aujourd’hui la première cause d’arrêts de travail et un coût estimé à 23 milliards d’euros par an pour l’Assurance Maladie.

Selon les estimations, une personne sur cinq est confrontée chaque année à des difficultés psychologiques, et près d’un quart de la population connaîtra un trouble mental au cours de sa vie.

Dans ce cadre, les solutions digitales apparaissent comme des outils complémentaires, susceptibles d’élargir l’accès à des formes de prévention, sans se substituer aux professionnels de santé.

Une étude menée en 2025 avec la MGEN auprès de 1 000 utilisateurs indique qu’après six mois d’utilisation de l’application, les participants observent une amélioration moyenne de leur bien-être de 38 %, accompagnée d’une réduction des symptômes de stress, d’anxiété et de dépression.

Une expansion internationale encore dépendante du modèle de distribution

Une partie des fonds levés sera consacrée au lancement d’une version anglaise complète de l’application, prévue le mois prochain, avec une priorité donnée aux marchés nord-américains.

Cette expansion suppose toutefois de reproduire à l’international les mécanismes de distribution qui ont soutenu la croissance en France. Sur des marchés comme les États-Unis, où la concurrence est structurée autour d’acteurs bien établis, la capacité à nouer des partenariats avec des assureurs ou des employeurs pourrait conditionner l’adoption.

Une approche complémentaire du système de soins

MindDay revendique une position d’outil accessible, utilisable au quotidien et fondé sur des méthodes scientifiques éprouvées, en complément du travail des professionnels de santé.

Boris Pourreau, fondateur de MindDay, précise : « Depuis le lancement de l’App MindDay il y a trois ans, un travail considérable a été réalisé pour construire une application utile, accessible et scientifiquement solide, face à des besoins en santé mentale qui continuent de croître très fortement. Entre le manque d’éducation et de sensibilisation sur ces sujets, les tabous qui persistent encore, et un monde qui peut être de plus en plus difficile à vivre, il devient essentiel de prendre davantage soin de notre capital humain. Sans ce capital humain, aucune transformation de la société ne sera possible. Notre ambition avec MindDay est donc simple : permettre à chacun de prendre soin de sa santé mentale plus facilement, dans son quotidien, en complément du travail indispensable des thérapeutes et des professionnels de santé. »