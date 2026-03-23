FLUIDSTACK : une déconvenue pour la stratégie française de l’IA

L’information n’a pas encore fait l’objet d’une confirmation officielle, mais elle circule désormais avec suffisamment de consistance pour interroger. Selon Bloomberg, Fluidstack aurait abandonné son projet de data center dédié à l’intelligence artificielle à Bosquel, dans la Somme, pour un investissement de 10 milliards d’euros, quelques mois seulement après son annonce lors du Sommet pour l’action sur l’IA à Paris

Un épisode qui mérite pourtant attention, tant le projet incarnait, au moment de son lancement, une forme de démonstration de la souveraineté française,

Une annonce calibrée pour marquer un basculement

Lorsque le projet est dévoilé, la France entendait s’inscrire parmi les territoires capables d’accueillir des infrastructures de calcul à très grande échelle, nécessaires au développement de l’intelligence artificielle.

Les caractéristiques avancées participent de cette ambition :

une capacité de 1 gigawatt, équivalente aux plus grands clusters internationaux,

un investissement de 10 milliards d’euros,

une mise en service envisagée à l’horizon 2026,

et, en toile de fond, l’argument d’une électricité d’origine nucléaire, présentée comme un avantage compétitif dans un contexte de contraintes énergétiques croissantes.

Le projet s’inscrivait dans un ensemble plus large, celui des 109 milliards d’euros d’investissements mis en avant par l’exécutif pour structurer une filière européenne de l’IA. Dans cette architecture, la commune de Bosquel devait constituer un point d’ancrage visible, à la fois industriel et politique.

Des incertitudes initiales peu levées

Dès l’origine, plusieurs éléments appelaient néanmoins à la prudence, le premier concerne l’échelle, un data center de 1 gigawatt ne relève pas d’une extension progressive d’infrastructures existantes, mais d’un saut industriel. Ce type de projet mobilise des capacités financières, techniques et logistiques comparables à celles des grands opérateurs mondiaux, capables de déployer, en parallèle, accès à l’énergie, sécurisation des équipements et contrats clients.

Le second porte sur le financement, avec un montant global de 10 milliards d’euros est avancé, les modalités de sa structuration (dette, capitaux propres, partenaires) n’ont jamais été détaillées publiquement. Or, à ce niveau d’investissement, la crédibilité d’un projet repose moins sur l’annonce du montant que sur la visibilité des engagements.

Le troisième élément concerne le calendrier, avec une mise en service dès 2026, qui supposait des délais d’instruction, de raccordement et de construction particulièrement contraints, dans un environnement européen où ces étapes s’étendent généralement sur plusieurs années.

Ces réserves ne remettaient pas en cause l’intérêt stratégique du projet, mais elles en soulignaient la complexité opérationnelle.

Un retrait qui s’inscrit dans une logique de marché

Les informations rapportées indiquent que Fluidstack ne se retire pas uniquement du projet de Bosquel, mais plus largement de ses initiatives françaises, y compris un projet associé à Mistral AI, quand dans le même temps, l’entreprise renforcerait sa présence aux États-Unis.

Ce mouvement s’accompagne de plusieurs signaux convergents, avec un recentrage du siège à New York, des discussions autour d’une levée de fonds significative, et surtout, la signature de contrats avec des acteurs américains de l’IA.

Les États-Unis concentrent aujourd’hui une part majeure de la demande en capacité de calcul, portée par des entreprises capables d’engager rapidement des volumes importants. Ils offrent également un accès plus direct aux financements et aux ressources critiques, notamment les semi-conducteurs avancés.

L’écart entre intention et exécution

L’épisode met en lumière un décalage plus large entre deux temporalités. D’un côté, celle de l’annonce publique, qui vise à créer un effet d’entraînement, à signaler une ambition et à positionner un territoire dans une compétition internationale. De l’autre, celle de l’exécution industrielle, qui repose sur des enchaînements contraints : sécurisation du capital, contractualisation de la demande, accès aux infrastructures énergétiques, maîtrise des délais.

Nous avons sollicité hier la société Fluidstack, ainsi que le cabinet de la ministre déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff, afin de confirmer cet abandon et d’en préciser la portée. À ce stade, aucune réponse nous a été communiquée.