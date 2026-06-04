La commission européenne passe d’une politique numérique à une politique industrielle de l’IA

La course mondiale à l’intelligence artificielle se joue désormais sur les réseaux électriques, les capacités de production énergétique, les infrastructures de données et les chaînes d’approvisionnement industrielles. Avec sa nouvelle feuille de route sur la digitalisation et l’intelligence artificielle dans le secteur de l’énergie, publiée le 3 juin, la Commission européenne acte un changement majeur de doctrine : l’IA n’est plus considérée comme un simple sujet numérique, et devient un enjeu industriel stratégique.

Cette évolution marque une rupture dans la manière dont Bruxelles aborde l’intelligence artificielle. Depuis une décennie, la construction de la souveraineté numérique européenne s’est principalement articulée autour de la régulation. Du RGPD à l’AI Act, en passant par le Data Act, le Data Governance Act ou encore le Chips Act, l’Union européenne s’est attachée à définir les règles du jeu, protéger les données, encadrer les usages et sécuriser certaines capacités technologiques jugées critiques.

Cette approche a permis à l’Europe de devenir une puissance normative, elle n’a cependant pas répondu à une question devenue centrale : comment créer les conditions matérielles permettant l’émergence d’une véritable industrie européenne de l’intelligence artificielle ?

La réponse apportée par la Commission est que l’IA doit être pensée comme une infrastructure industrielle reposant sur quatre piliers : l’énergie, le calcul, les données et les réseaux.

Cette nouvelle lecture s’inscrit directement dans le prolongement du rapport Draghi sur la compétitivité européenne. L’ancien président de la Banque centrale européenne y soulignait que l’écart de productivité entre l’Europe et les États-Unis ne pouvait plus être réduit par la seule régulation. Il appelait à une politique d’investissement capable de soutenir les technologies stratégiques, l’énergie et les infrastructures critiques. La feuille de route publiée cette semaine constitue l’une des premières traductions opérationnelles de cette vision.

L’IA devient une industrie lourde

Pendant plusieurs années, l’attention s’est concentrée sur les modèles, les algorithmes et les données. Les débats portaient sur la puissance des modèles de langage, les capacités de raisonnement ou les risques associés à leur déploiement. Si cette phase n’est pas terminée, elle est progressivement supplantée par une réalité plus fondamentale : la disponibilité des infrastructures.

Les centres de données représentent aujourd’hui environ 2,5 % de la consommation électrique européenne. Selon les estimations reprises par la Commission, leur capacité installée pourrait passer de 12 GW à près de 28 GW d’ici 2030.

Cette croissance intervient alors même que l’électrification de l’économie accélère sous l’effet des politiques climatiques et industrielles. Les véhicules électriques, les pompes à chaleur, les électrolyseurs ou certaines activités industrielles se disputent déjà des capacités de raccordement limitées dans plusieurs régions européennes.

Dans ce contexte, l’accès à l’électricité devient progressivement un facteur de compétitivité aussi important que l’accès aux talents ou au capital.

Cette évolution rapproche l’intelligence artificielle de secteurs historiquement considérés comme stratégiques. Construire un campus IA de nouvelle génération nécessite désormais des investissements comparables à ceux de certaines infrastructures énergétiques ou industrielles. La logique économique se rapproche davantage de celle d’une centrale électrique ou d’un terminal portuaire que de celle d’une startup logicielle traditionnelle.

L’Europe rejoint la bataille mondiale des infrastructures IA

Alors que depuis plusieurs années, les États-Unis et la Chine regardent l’intelligence artificielle comme un secteur stratégique nécessitant des investissements massifs dans les infrastructures physiques. L’Europe, elle, a privilégié la construction d’un cadre réglementaire destiné à encadrer les usages et à protéger les citoyens. Cette divergence apparaît aujourd’hui comme un véritable retard pris dans une compétition au rythme soutenu et une hyper croissance

Aux États-Unis, les investissements annoncés depuis dix-huit mois se chiffrent en centaines de milliards de dollars. OpenAI, Oracle et SoftBank ont lancé Stargate. Microsoft, Amazon, Google et Meta multiplient les projets de campus énergétiques capables d’alimenter des dizaines de milliers de GPU. Les géants technologiques négocient directement avec les producteurs d’électricité, investissent dans le nucléaire et sécurisent leurs approvisionnements énergétiques sur plusieurs décennies.

La Chine suit une trajectoire comparable. Pékin a intégré l’intelligence artificielle dans sa planification industrielle nationale et accélère simultanément le déploiement de capacités électriques, de centres de calcul et d’infrastructures numériques. L’objectif est moins de produire les meilleurs modèles que de garantir un accès durable à la puissance de calcul nécessaire à leur développement.

Face à ces deux blocs, l’Europe risquait d’apparaître comme un simple marché de consommation de technologies conçues ailleurs. La feuille de route publiée par la Commission traduit une prise de conscience : la souveraineté dans l’intelligence artificielle dépend autant des infrastructures que des algorithmes. Reste à savoir si cela suffira pour accélérer la cadence.

Les data centers changent de statut

Cette évolution explique pourquoi la Commission consacre une part importante de sa stratégie aux centres de données.

Le changement est particulièrement visible dans le statut que Bruxelles leur attribue désormais. Longtemps considérés comme des infrastructures privées relevant essentiellement des acteurs technologiques, les data centers apparaissent désormais comme des actifs stratégiques dont le développement doit être coordonné avec les politiques énergétiques nationales et européennes.

La Commission évoque ainsi la mise en place d’accords tripartites associant opérateurs énergétiques, autorités publiques et exploitants de centres de données. Elle souhaite encourager le recours aux contrats d’achat d’électricité de long terme, favoriser la flexibilité de la consommation et accélérer la récupération de chaleur fatale pour alimenter les réseaux urbains.

En filigrane, une idée s’impose : les centres de données ne pourront plus simplement se raccorder au réseau et consommer l’électricité disponible, et devront participer à l’équilibre du système énergétique.

Cette approche est directement inspirée des difficultés observées dans plusieurs régions européennes. Autour de Dublin, Amsterdam ou Francfort, la concentration de centres de données exerce déjà une pression croissante sur les réseaux électriques. Certaines demandes de raccordement atteignent désormais des niveaux comparables à ceux de grands complexes industriels. Bruxelles cherche clairement à éviter que ces tensions ne deviennent un frein à la transition énergétique ou à la compétitivité industrielle.

Le retour de la politique industrielle européenne

Cette stratégie marque également le retour assumé d’une politique industrielle européenne. Depuis plusieurs décennies, la construction du marché unique reposait principalement sur la concurrence, l’ouverture des marchés et l’harmonisation réglementaire. Les grands programmes industriels étaient devenus relativement rares en dehors de quelques secteurs stratégiques comme l’aéronautique ou le spatial.

La succession des crises énergétiques, géopolitiques et technologiques a profondément modifié cette approche.

Le Chips Act pour les semi-conducteurs, les AI Factories pour les capacités de calcul, les projets européens dans les batteries ou l’hydrogène illustrent déjà cette évolution, et la feuille de route énergie-IA s’inscrit dans cette continuité, où certaines infrastructures sont devenues trop stratégiques pour être laissées aux seules dynamiques de marché.

Les réseaux électriques, les centres de données, les infrastructures cloud, les modèles d’intelligence artificielle ou les espaces de données énergétiques doivent désormais considérés comme des actifs de souveraineté.

La naissance d’une souveraineté algorithmique européenne

Pour la première fois, la Commission affirme explicitement que les futurs modèles d’intelligence artificielle utilisés dans le secteur énergétique doivent être développés et maîtrisés en Europe. L’objectif est de construire des modèles spécialisés capables d’améliorer la prévision de la production renouvelable, la gestion des congestions, la maintenance des réseaux ou encore la planification des investissements.

Cette ambition traduit l’émergence d’une forme de souveraineté algorithmique.

L’enjeu n’est pas de concurrencer directement les modèles généralistes développés par OpenAI, Anthropic ou Google, mais plutôt à garantir que les systèmes critiques sur lesquels reposera demain l’approvisionnement énergétique européen ne dépendent pas exclusivement d’acteurs extérieurs à l’Union.

La logique rappelle celle qui a présidé à la création d’Airbus dans l’aéronautique ou d’Ariane dans le spatial. Il ne s’agit pas nécessairement de dominer l’ensemble du marché mondial, mais de conserver la maîtrise des technologies considérées comme essentielles à l’autonomie stratégique du continent.

Les données énergétiques, nouvel actif stratégique

Bruxelles estime que la fragmentation actuelle des données énergétiques constitue un obstacle majeur au développement de services innovants et de modèles d’intelligence artificielle performants. Les opérateurs doivent encore composer avec des interfaces différentes selon les États membres, des règles d’accès hétérogènes et des niveaux variables d’interopérabilité.

La Commission souhaite donc créer un cadre permettant l’échange simplifié de données énergétiques à l’échelle européenne. Derrière cet objectif technique se cache une ambition beaucoup plus large : constituer un actif stratégique européen capable d’alimenter le développement de futurs modèles d’IA spécialisés.

Dans un monde où les grands modèles sont entraînés sur des volumes considérables de données, Bruxelles considère manifestement que les données énergétiques européennes peuvent devenir un avantage compétitif au même titre que les infrastructures de calcul ou les capacités de production électrique.

Une stratégie de réindustrialisation par l’IA

Cette stratégie constitue également une réponse implicite au décrochage technologique européen.

La Commission rappelle que les États-Unis ont produit quarante modèles d’IA de référence en 2024, contre seulement trois pour l’Union européenne. Cette statistique illustre un problème plus large : l’Europe reste compétitive dans la recherche, mais peine à transformer ses avancées scientifiques en champions industriels.

Le document propose de traiter cette faiblesse non pas uniquement par davantage de financement des startups, mais par la création d’un environnement industriel favorable à l’émergence de nouvelles filières.

L’objectif n’est pas seulement de faire naître le prochain champion européen de l’IA, mais de créer les conditions permettant à l’ensemble du tissu industriel européen d’utiliser l’intelligence artificielle pour gagner en productivité, réduire ses coûts énergétiques et renforcer sa compétitivité.

Les cas d’usage mis en avant concernent les réseaux électriques, les centrales nucléaires, les énergies renouvelables, les bâtiments, les infrastructures de mobilité ou encore les procédures administratives d’autorisation. L’IA est envisagée comme un outil de transformation des infrastructures économiques elles-mêmes.

La véritable nouveauté de cette feuille de route n’est donc pas l’intelligence artificielle. C’est la reconnaissance du fait que la compétition mondiale autour de l’IA ne sera pas gagnée uniquement par les meilleurs modèles ou les meilleurs chercheurs et dépendra tout autant de la capacité à construire des centrales électriques, développer des réseaux, financer des centres de données, organiser le partage des données et sécuriser les infrastructures critiques.

L’Europe ne considère plus l’IA comme un secteur numérique parmi d’autres et commence à la traiter comme une industrie stratégique. Dans cette nouvelle équation, les producteurs d’électricité, les gestionnaires de réseaux, les opérateurs de centres de données et les développeurs de modèles spécialisés deviennent les composantes d’une même chaîne de valeur industrielle. C’est probablement le changement le plus important contenu dans ce document.