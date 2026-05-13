La valorisation de N8N double à 4,42 milliards d’euros alors que SAP accélère sur les workflows de l’IA d’entreprise

L’entrée de SAP au capital de n8n dépasse le cadre d’une simple opération financière et marque une offensive majeur du groupe allemand dans le domaine de l’IA. En quelques semaines, le groupe allemand a multiplié les initiatives autour des données, des modèles IA et des workflows d’entreprise. Après Dremio et Prior Labs, SAP sécurise désormais une nouvelle brique stratégique : l’orchestration des agents IA et des automatisations métiers.

La startup berlinoise, spécialisée dans l’automatisation et l’orchestration IA, a annoncé que SAP réalisait un investissement stratégique valorisant l’entreprise à 5,2 milliards de dollars, soit environ 4,42 milliards d’euros. Une valorisation a plus que doublé en moins d’un an.

Mais l’opération s’accompagne surtout d’un partenariat industriel de long terme. N8n sera désormais intégré nativement dans Joule Studio, l’environnement de SAP destiné à la création et au pilotage d’agents IA.

« SAP réalise un investissement stratégique dans n8n, ce qui porte notre valorisation à 5,2 milliards de dollars. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c’est que nous avons également signé un partenariat pluriannuel afin d’intégrer n8n nativement dans Joule Studio, l’environnement de création d’agents de SAP », explique Jan Oberhauser, fondateur et CEO de n8n.

Cette intégration doit permettre aux développeurs et aux entreprises de concevoir des workflows IA complexes directement dans l’écosystème SAP, sans multiplier les passerelles entre applications externes. L’enjeu est majeur : les entreprises cherchent désormais à automatiser des chaînes complètes de décisions et d’actions, tout en conservant la maîtrise de leurs données, de leurs processus et de leur gouvernance.

« Les organisations veulent des agents qu’elles puissent contrôler, auditer et auxquels elles puissent faire confiance », souligne Jan Oberhauser. « La souveraineté des données sur l’endroit où les informations résident et circulent, la conformité sectorielle, ainsi qu’une traçabilité et une gouvernance complètes sur chaque workflow et chaque décision prise par un agent constituent, pour beaucoup de grandes organisations, la différence entre utiliser l’IA en production ou ne pas l’utiliser du tout. »

L’opération illustre la transformation en cours du marché du logiciel d’entreprise. Pendant plusieurs années, la bataille technologique s’est concentrée sur les modèles IA génératifs. Désormais, la valeur se déplace progressivement vers les couches capables d’orchestrer ces modèles dans des environnements métiers complexes.

Dans cette nouvelle architecture, les workflows deviennent des actifs stratégiques. Certaines tâches restent strictement déterministes (contrôle de conformité, facturation, mise à jour de données) tandis que d’autres reposent sur des logiques probabilistes nécessitant interprétation et contexte.

« Une partie du travail reste déterministe : un seul résultat est correct, tout autre résultat constitue une erreur. Les contrôles de conformité, la facturation ou les mises à jour de données en font partie. Le reste est non déterministe : les résultats dépendent du jugement et du contexte », explique le dirigeant de n8n. « n8n est conçu pour cette combinaison : une logique déterministe lorsqu’un seul résultat est acceptable, et des systèmes agentiques lorsqu’il s’agit d’un arbitrage probabiliste entre plusieurs résultats possibles. »

L’investissement dans n8n s’inscrit dans une séquence particulièrement cohérente pour SAP. Avec Signavio, le groupe cartographie les processus métiers. LeanIX apporte une visibilité sur les architectures applicatives. WalkMe couvre l’adoption et l’exécution côté utilisateur. Dremio renforce la couche de données. Prior Labs doit permettre le développement de modèles IA spécialisés dans les données structurées. N8n devient désormais la couche d’orchestration reliant applications, agents IA, API et workflows métiers.

L’objectif est d’éviter que les grands modèles et les plateformes IA externes ne capturent la couche d’interaction avec les entreprises. Les ERP historiques risquent en effet d’être progressivement relégués à un simple rôle d’infrastructure transactionnelle si les agents développés par OpenAI, Microsoft ou Salesforce deviennent capables d’opérer directement dans les systèmes métiers.

En intégrant n8n dans Joule Studio, SAP cherche au contraire à transformer son environnement logiciel en plateforme d’exécution pour agents IA.

Cette stratégie porte également une dimension industrielle européenne assumée. « L’Europe cherche depuis longtemps ses propres champions de l’IA, et des partenariats comme celui-ci sont la manière dont ils se construisent », affirme Jan Oberhauser.

Le dirigeant insiste également sur la continuité du positionnement open source et communautaire de n8n, malgré l’arrivée de SAP au capital. La plateforme revendique désormais 1,7 million d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 1 400 clients entreprises, dont plusieurs groupes du Fortune 500 exploitant des workflows critiques.

« Pour notre communauté, rien ne change. Nous continuerons d’investir dans la même plateforme ouverte et flexible que 1,7 million d’entre vous utilisent chaque mois », précise le fondateur de n8n.