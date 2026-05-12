Alexandre Yazdi, CEO de VOODOO
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Alexandre Yazdi, le fondateur de VOODOO, prend le contrôle de DC COMPANY (Konbini, Le Gorafi) et accélère ses ambitions dans les médias numériques

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12/05/2026
1 minute de lecture

Le fondateur de Voodoo, Alexandre Yazdi, a finalisé la prise de contrôle majoritaire ouverte en mars dernier de DC Company, maison mère des médias numériques Konbini, Le Gorafi, Herstory et C’est Qui La Boss.

Le fondateur de DC Company, Geoffrey La Rocca, conservera un rôle opérationnel afin de poursuivre le développement des différentes marques du groupe. Alexandre Yazdi affiche l’ambition de constituer « le leader indépendant des médias digitaux, en développant plusieurs marques, soutenues par des formats et franchises iconiques, en France puis aux États-Unis ».

Fondée en 2013, Voodoo a réalisé près de 778 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2025, soit environ 661 millions d’euros. L’entreprise s’est progressivement étendue au-delà du gaming avec des actifs comme Wizz et l’acquisition du réseau social BeReal en 2024 pour 500 millions d’euros. Précisons que cette opération est réalisée en direct par Alexandre Yazdi. De son côté, DC Company revendique 8 milliards de vues en 2025 à travers ses différentes plateformes et audiences internationales.

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