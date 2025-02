Mantle8 mise sur l’IA pour cartographier l’hydrogène naturel et lève 3,4 M€

La startup française Mantle8 développe une technologie combinant modèles prédictifs, imagerie souterraine et analyse chimique pour détecter et exploiter des gisements d’hydrogène piégés sous la croûte terrestre.

L’IA pour cartographier le sous-sol

Mantle8 s’appuie sur un modèle d’intelligence artificielle capable de croiser des données sismiques, géochimiques et topographiques pour repérer les zones où la formation d’hydrogène est la plus probable. Une fois une cible identifiée, un système d’imagerie souterraine permet d’affiner l’estimation de la taille et de la profondeur du réservoir. Un capteur d’analyse chimique vient ensuite vérifier la qualité et la composition du gaz.

Une course discrète mais stratégique

L’hydrogène naturel challenge le marché énergétique grâce à son coût de production estimé à 0,5 €/kg, contre 4 à 6 €/kg pour l’hydrogène vert produit par électrolyse. Toutefois son exploitation est gardée secrète, les acteurs évitant de dévoiler l’emplacement de leurs recherches. Avec plusieurs gisements déjà identifiés en France, Mantle8 espère se positionner comme un acteur clé du secteur.

L’un des fonds d’investissement Bill Gates parie sur Mantle8

Pour accélérer son développement, Mantle8 annonce une levée de 3,4 millions d’euros, menée par Breakthrough Energy Ventures, le fonds d’investissement de Bill Gates, aux côtés de Kiko Ventures. L’opération permettra de doubler son équipe de géologues en 2025 et d’intensifier ses campagnes d’exploration.