BELFIUS fait grimper la valorisation d’ALAN à 4 milliards d’euros

Comme nous l’annoncions hier sur WE-INNOVATE.MEDIA, suite au confidentiel de nos confrères de Challenges, la startup spécialisée dans l’assurance santé et la prévention, Alan, annonce un partenariat stratégique avec Belfius, le deuxième bancassureur de Belgique. Ce partenariat, couplé à une levée de fonds de 173 millions d’euros, ce qui porte sa valorisation à 4 milliards d’euros.

Expansion sur le marché belge avec Belfius

Dans le cadre de cet accord, Alan devient le partenaire privilégié de Belfius pour les services d’assurance santé et de prévention destinés aux entreprises et institutions. Ce partenariat permettra à Alan de proposer ses services à l’ensemble des clients entreprise et institutionnels de Belfius, représentant plusieurs millions de collaborateurs. De plus, Alan couvrira également les 7 000 salariés de Belfius, renforçant ainsi sa présence en Belgique, son deuxième marché après la France.

Levée de fonds et valorisation

Pour soutenir ce développement, Alan a levé 173 millions d’euros dans le cadre d’un tour de financement de série F, mené par Belfius. Cette levée de fonds a également vu la participation d’investisseurs existants tels qu’OTPP via Teachers’ Venture Growth, Temasek, Coatue, Lakestar, ainsi que de nombreux entrepreneurs français et internationaux. Cette nouvelle levée de fonds porte la valorisation d’Alan à 4 milliards d’euros. La gouvernance d’Alan reste inchangée. Les deux fondateurs et les employés détiennent toujours plus de 40% du capital et la majorité des droits de vote.

Renforcement de la présence locale et objectifs futurs

Dans le cadre de ce partenariat, Alan prévoit de recruter plus de 25 collaborateurs en Belgique au cours des prochains mois pour renforcer son équipe locale. Ces recrutements visent à soutenir la demande croissante pour les services d’Alan et à accélérer son développement sur le marché belge.