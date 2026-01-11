NRF 2026 : le retail à l’épreuve du “Next Now”

Dans quelques jours, NRF: Retail’s Big Show ouvrira ses portes au Jacob K. Javits Convention Center, à New York. Comme chaque mois de janvier, l’événement réunira des dizaines de milliers de dirigeants, de distributeurs, de marques et d’acteurs technologiques. Mais l’édition 2026 s’inscrit dans un contexte particulier, après une succession de crises ponctuelles, il évolue désormais sous pression structurelle, et cette pression redéfinit la manière dont l’innovation doit être évaluée.

Inflation durable, chaînes d’approvisionnement fragilisées, adoption technologique accélérée, évolution des comportements d’achat et de planification, ces facteurs ne sont plus exceptionnels et constituent le cadre de décision. NRF 2026 apparaît ainsi moins comme une vitrine d’innovations que comme un moment de clarification avec pour question principale: que reste-t-il des promesses technologiques lorsque l’exécution devient la contrainte centrale ?

Un événement qui reflète un changement de posture du retail

Le thème retenu cette année, The Next Now, est en phase avec le momentum. Il ne s’agit plus de projeter un futur lointain, mais de stabiliser un présent complexe. Le retail ne cherche plus à se transformer en permanence mais cherche à reprendre la maîtrise de ses leviers opérationnels, place est faite aux doers.

L’IA, omniprésente… mais sous conditions

Sans surprise, l’intelligence artificielle sera au cœur de l’édition 2026. Les démonstrations seront nombreuses, mais le débat a changé de nature. La question n’est plus « que peut faire l’IA ? », mais où et comment elle tient face à la complexité réelle du retail.

A l’aune des retours d’experience, les projets IA ne butent pas sur la performance des modèles, mais sur les zones où les décisions se croisent. Si l’IA fonctionne bien lorsqu’elle reste isolée, elle révèle ses limites dès que merchandising, pricing, supply chain, exécution magasin se conjuguent. Le problème posé par l’IA est moins technologique qu’organisationnel.

De l’innovation visible à l’exécution réelle

Au delà des nombreuses prises de paroles qui se sont succédées cette année, une minorité seulement d’acteurs a réellement basculé l’IA dans ses opérations centrales. La majorité reste cantonnée à des pilotes ou à des usages partiels. Pour créer de la valeur durable, multiplier les cas d’usage n’a pas de sens, l’essentiel est de repenser les workflows, clarifient les responsabilités, piloter le risque cyber et maintenir un rôle actif du contrôle humain.

Cette logique explique la montée en puissance de plateformes dites “execution-first”, capables d’intégrer IA, workforce, supply chain et expérience client.

Retail media et data : un nouveau centre de gravité

Autre thème structurant de NRF 2026, le retail media. Longtemps présenté comme un relais de croissance, il est désormais abordé comme un levier de pouvoir stratégique, pouvoir sur la donnée client, pouvoir sur l’attention, pouvoir dans la relation avec les marques.

Les discussions autour des Retail Media Networks portent moins sur l’expérimentation que sur la structuration de la gouvernance, mesure, attribution, et conformité. Le retail ne se contente plus de vendre des produits et contrôle une interface stratégique entre marques et consommateurs. Là encore, l’innovation devient un outil de repositionnement dans la chaîne de valeur.

Quand l’IA devient un sujet de leadership

L’un des signaux à suivre lors de cette édition est la place prise par la gouvernance. À mesure que l’IA influence des décisions commerciales sensibles, elle quitte le périmètre de l’IT pour entrer dans celui du management et du conseil d’administration.

La majorité des distributeurs disposent déjà de politiques de gouvernance IA, avec une implication directe des CEO et des boards. Au même titre que la stratégie commerciale ou financière, l’IA est désormais perçue comme un risque et un levier de pouvoir. Les retours d’experience et échanges à ce sujet seront au coeur des conversations des dirigeants.

NRF 2026, côté pratique : ce que l’on va y trouver, et comment s’y organiser

Dans la lignée du CES, ou VIVATECH, NRF est un événement massif: plus de 175 sessions, des centaines de speakers, un salon technologique tentaculaire. Sans préparation minimale, le risque est de repartir avec beaucoup de ressentis, mais peu d’idées activables.

L’édition 2026 est d’autant plus exigeante que les sujets, IA, retail media, supply chain, gouvernance vont se croiser en permanence. Notre conseil est d’éviter la déambulation sans but et de bien préparer ce que l’on choisit de regarder.

Qui vient à NRF en 2026

NRF rassemble plusieurs cercles aux attentes distinctes :

Dirigeants et membres de COMEX , venus tester des orientations stratégiques et comparer des trajectoires.

, venus tester des orientations stratégiques et comparer des trajectoires. Responsables data, IT et supply chain , concentrés sur l’intégration, l’exécution et les arbitrages sous contrainte.

, concentrés sur l’intégration, l’exécution et les arbitrages sous contrainte. Équipes marketing et commerce , très présentes sur les sujets de retail media, de personnalisation et d’expérience omnicanale.

, très présentes sur les sujets de retail media, de personnalisation et d’expérience omnicanale. Éditeurs et plateformes technologiques, en quête de crédibilité opérationnelle plus que de visibilité.

Cette diversité explique pourquoi NRF fonctionne rarement pour un profil isolé. L’événement prend toute sa valeur lorsqu’il est abordé en équipe, même restreinte.

Dans la majorité des cas, l’équipe la plus efficace tient en 2 à 4 personnes, notre recommandation est de la structurer autour

1 décideur business

1 profil data / IT

1 profil commerce / marketing

éventuellement 1 profil opérations

Au-delà, la coordination devient plus complexe et en deçà, la lecture devient trop univoque.

Si vous avez besoin d’organiser votre programme l’an prochain, notre experte Laurence Faguer qui participe depuis plus de 15 ans à l’évènement, peut vous accompagner. Nous vous partagerons ses insights à l’issue de l’édition 2026.

Ce qu’il faut prioriser sur place

NRF 2026 n’est pas un événement à “consommer” intégralement, les formats les plus utiles sont souvent les moins spectaculaires :

les keynotes , pour ce qu’elles révèlent des priorités réelles des grands acteurs

, pour ce qu’elles révèlent des priorités réelles des grands acteurs les sessions intermédiaires , plus ancrées dans les retours d’expérience concrets

, plus ancrées dans les retours d’expérience concrets les échanges informels sur le salon , où se mesurent les écarts entre discours et réalité d’exécution

, où se mesurent les écarts entre discours et réalité d’exécution les zones dédiées à l’IA et au retail media, à condition de les aborder avec une grille critique : intégration, gouvernance, dépendances.

Comment s’organiser sans se disperser

Une approche efficace consiste à se poser trois questions avant d’arriver :

quels arbitrages devons-nous trancher dans les six à douze mois ?

où l’IA, la data ou le retail media posent-ils déjà problème chez nous ?

quelles décisions sont aujourd’hui bloquées par l’organisation plus que par la technologie ?

Ces questions permettent de filtrer les sessions, les rencontres et les stands. Sans cela, NRF devient un panorama impressionnant, mais peu actionnable.