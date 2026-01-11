Les événements tech et innovation à ne pas manquer en 2026
CES, NRF, SXSW, F8, Slush : le paysage des grands rendez-vous technologiques est en pleine recomposition. Formats, géographies et rapports de force évoluent, redéfinissant le rôle même de ces événements dans l’écosystème.
Pour vous aider à identifier les conférences, salons professionnels, festivals et meet-ups réellement structurants, nous avons entièrement repensé notre short list. Innovants, inspirationnels et à fort impact stratégique, FW.MEDIA a sélectionné les événements qui feront la différence en 2026.
Cette liste sera régulièrement mise à jour.
Vous pouvez retrouver de nombreux évènements organisés par la communauté FrenchTech sur l’agenda de FW.MEDIA
L’agenda des conférences tech incontournables en 2023
- CES (Las Vegas, 5/8 janvier 2023)
- NRF (NY, 11/13 janvier 2026)
- DLD (Munich, 15/17 janvier 2026)
- World Economic Forum (Davos, 19/23 janvier 2026)
- Cybertech Global (Tel Aviv, 26/28 janvier 2026)
- WEBSUMMIT QATAR (Doha, 1/4 février 2026)
- IOT World Congres (Barcelone 13/15 mai 2026)
- AI SUMMIT (San Francisco, 15/17 juillet 2026)
- MWC (Barcelone, 2/5 mars 2026)
- SXSW (Austin, 12/18 mars 2026)
- Game Developers Conference (San Francisco 9/13 Mars 2026)
- Paris Blockchain Week (Paris, 15/16 avril 2026)
- TED (Vancouver 13/17 avril 2026)
- Saastock US (Austin, 15/16 avril 2026)
- Tech.eu Summit (Bruxelle, 21/23 avril 2026)
- Women in tech Global Summit (Captown 28/30 avril 2026)
- Running Remote (27/29 avril 2027)
- WSJ’s Future of everything festival (New York 4/5 mai 2026)
- CONSENSUS (Miami, 5/7 mai 2026)
- Vivatech (Paris, 17/20 juin 2026)
- Kinnernet France (Avallon, juin 2023)
- DMEXco (Cologne, 23/24 septembre 2026)
- Bits and Pretzels (Cologne, fin septembre 2026)
- Hub Forum (Paris, octobre 2026)
- Saastock (Dublin, octobre 2026)
- Web Summit (Lisbonne, 9/12 novembre 2026)
- Slush (Helsinki, 17/19 novembre 2026)
- Techrocks Summit ( décembre 2026)
L’agenda des évènements des acteurs de la tech
- Adobe Summit (Las Vegas, 20/22 avril 2026)
- Nvidia GTC (virtuel, 16/19 mars 2026)
- Shoptalk Europe (9,11 juin 2026)
- Dreamforce, (San Francisco, 15/17 septembre 2026)