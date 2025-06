PhysicsX lève 117,3 millions d’euros pour déployer son stack IA dédié aux ingénieurs industriels

L’intelligence artificielle s’infiltre dans les processus les plus critiques de l’ingénierie industrielle. Encore peu exploitée dans ce domaine, elle s’apprête à en bouleverser les fondements avec l’essor d’outils natifs, conçus pour répondre à des cycles de conception complexes, des contraintes de performance extrêmes et des besoins de productivité accrus.

PhysicsX développe un environnement logiciel complet destiné à automatiser, simuler et optimiser l’ensemble du cycle d’ingénierie, de la modélisation initiale jusqu’aux itérations finales de production. Ce nouveau stack vise à répondre aux limites des méthodes traditionnelles dans des secteurs tels que l’automobile, la défense, les semi-conducteurs, l’énergie ou les matériaux avancés. Les équipes de PhysicsX conçoivent des modèles capables d’absorber une masse considérable de variables physiques, de contraintes géométriques, de données historiques et de paramètres externes, pour aider les ingénieurs à explorer des architectures plus ambitieuses, tout en raccourcissant les temps de calcul.

« PhysicsX est une plateforme IA pensée pour les développeurs qui redéfinit ce que les ingénieurs peuvent accomplir. Depuis notre investissement il y a près de deux ans, PhysicsX a considérablement renforcé ses équipes et ses solutions pour aider les industries avancées à mieux concevoir, construire et exploiter leurs systèmes critiques et complexes » souligne Paul Kwan, Managing Director chez General Catalyst.

Le contexte macroéconomique joue en faveur d’une adoption rapide de ces outils. La complexité croissante des produits industriels, les pénuries de talents en ingénierie et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement obligent les entreprises à revoir en profondeur leurs méthodes. Selon BCG, l’IA permettrait de réduire de 20 à 40 % le time-to-market dans les systèmes mécatroniques complexes. Pourtant, moins de 10 % des industriels ont intégré l’IA dans leurs workflows d’ingénierie à ce jour, alors même que le marché de la simulation augmentée par IA est estimé à plus de 7 milliards de dollars d’ici 2028.

En remplaçant des séquences itératives longues, coûteuses et fortement manuelles, le logiciel de PhysicsX apporte aux industriels une capacité de projection accélérée dans des domaines où l’erreur coûte cher comme la réduction de poids des structures, l’optimisation énergétique des systèmes complexes, l’adaptation des matériaux à des contraintes dynamiques. L’ensemble s’intègre aux environnements existants via des API et des modules d’interopérabilité avec les grands standards de simulation (CAE, CAD, PLM).

Siemens figure parmi les partenaires stratégiques de PhysicsX. Pour Peter Koerte, Chief Technology Officer du groupe allemand, « PhysicsX, avec ses racines européennes solides, peut conduire une transformation globale de l’IA industrielle en s’appuyant sur la force manufacturière de l’Europe et son vivier de talents en IA pour créer des solutions qui définiront l’avenir de la fabrication, en particulier dans les applications critiques où la performance et la fiabilité sont primordiales ».

La concurrence reste limitée mais composée de poids lourds. En France, Dassault Systèmes commence à introduire des briques IA dans ses suites CAE. Aux États-Unis, Ansys et Altair dominent historiquement la simulation, mais avancent lentement vers l’IA-native. PhysicsX s’en distingue par une approche IA-first, modulaire et intégrable, pensée pour couvrir l’ensemble du cycle de vie produit.

Depuis un an et demi, la startup a intégré ses solutions dans les workflows de plusieurs groupes industriels opérant dans des environnements à haute criticité. Elle cible notamment les cas où les cycles de conception restent verrouillés par des limitations humaines ou logicielles, comme la mise au point de turbomachines, de structures composites ou de composants embarqués soumis à des contraintes extrêmes.

« Les plaques tectoniques de l’économie mondiale sont en train d’être redessinées par l’industrie manufacturière. Les courants géopolitiques et les questions de souveraineté et de résilience des chaînes d’approvisionnement s’y font sentir de manière aiguë. Dans le même temps, l’innovation dans ces domaines n’a jamais été aussi urgente » analyse Jacomo Corbo, CEO et cofondateur. « Nous répondons à ce besoin non satisfait en apportant de nouvelles capacités logicielles et d’intelligence artificielle pour refonder l’ingénierie moderne et transformer la manière dont l’innovation matérielle est exécutée ».

PhysicsX revendique aujourd’hui plus de 150 collaborateurs et une croissance de chiffre d’affaires multipliée par quatre depuis 2023. Avec ce financement, l’entreprise prévoit de renforcer ses bureaux à Londres et New York, d’élargir ses partenariats avec les grands groupes industriels et de poursuivre le développement de ses modèles fondamentaux d’intelligence physique.

PhysicsX a levé 135 millions de dollars (117,3 millions d’euros) dans le cadre d’un tour de série B mené par Atomico, avec la participation de Temasek, Siemens, Applied Materials et July Fund. Les investisseurs historiques, dont General Catalyst, NGP, Radius Capital, Standard Investments et Allen & Co, ont également participé à l’opération. Fondée en 2023 par Jacomo Corbo, ancien Chief Scientist de QuantumBlack et stratège en F1, et Robin Tuluie, ancien responsable R&D chez Renault F1, Mercedes F1 et Bentley Motors, la société totalise près de 170 millions de dollars levés depuis sa création.