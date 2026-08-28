Pourquoi dotAI + dotJS est le seul événement tech incontournable de la rentrée

Les 17 et 18 septembre, les Folies Bergère accueilleront deux communautés de builders : les ingénieurs et chercheurs qui développent l’IA en production, puis ceux qui façonnent les architectures Web et JavaScript de demain. Le seul rendez-vous tech où les slides laissent place aux vraies conversations.

Là où tout se passe : les meilleurs builders de NVIDIA, Dust, Hugging Face, Google DeepMind, GitHub, Microsoft… rencontrent CTOs, VPs of Engineering, Engineers et founders venus de toute l’Europe et des quatre coins du monde. Ces conversations entre ceux qui définissent les standards mondiaux et ceux qui les déploient en production n’ont lieu nulle part ailleurs.

Le seul rendez-vous où une audience internationale d’experts techniques se réunit pour des conversations 1:1.

Deux conférences. Deux journées. Deux communautés internationales. Un seul lieu avec un objectif commun : comprendre comment les meilleurs builders tech prennent leurs décisions.

Aller à dotAI et dotJS, ce n’est pas assister à une conférence de plus, c’est un avantage concurrentiel pour vos projets tech au sein d’une même chaîne de valeur : dotAI explore les modèles, les agents et leur infrastructure ; dotJS montre comment les intégrer dans des produits Web rapides, fiables et accessibles.

Aujourd’hui, construire un produit intégrant de l’IA ne consiste plus seulement à choisir un modèle : il faut aussi concevoir l’architecture Web, l’interface et l’expérience qui le rendent réellement utile.

Deux événements distincts, mais complémentaires. C’est tout l’intérêt de prendre le combo dotAI + dotJS, ou de venir à la conférence la plus proche de vos enjeux :

→ 17 septembre : dotAI (dotai.io)

→ 18 septembre : dotJS (dotjs.io)

3 raisons de venir à dotAI ET dotJS

1. Le vrai « hallway track » : des réponses sans filtre

Sur scène, le temps est compté. Mais à dotAI et dotJS, les speakers ne disparaissent pas en backstage après leur talks : ils restent accessibles.

Vous n’êtes pas uniquement là pour un selfie, mais pour confronter vos choix techniques aux leurs. Ces arbitrages figurent rarement dans les blogpost ou les replays. Ils se transmettent de vive voix.

A dotAI et dotJS, vous posez toutes vos questions en 1:1 à nos speakers après leurs talks, ils vous attendent dans notre speaker lounge.

2. Un networking sans « touristes de la hype »

Pas de grand public venu découvrir les buzzwords du moment.

Pas de consultants généralistes avec des slides génériques.

La salle rassemble toute la pyramide technique : CTOs, VPs of Engineering, Chief AI Officers, Core Maintainers, ML Engineers, Software Engineers et founders qui opèrent sur des infrastructures à grande échelle, tous confrontés aux mêmes enjeux de production, de scalabilité et de performance.

Les temps d’échange sont calibrés pour créer des opportunités concrètes entre pairs :

Résolution de problèmes en temps réel

Partenariats technologiques

Recrutement ciblé

Pour les participants, l’enjeu n’est donc pas de collectionner des contacts. C’est de rencontrer la personne qui a déjà résolu ou évité le problème sur lequel votre équipe travaille actuellement. Le genre de conversation qui peut faire évoluer une roadmap, remettre en cause une décision d’architecture ou accélérer un projet bloqué depuis plusieurs semaines.

3.20 minutes chrono maximum, 0 % de pitch commercial

Le format historique des dotConferences est intransigeant :

20 minutes maximum par talk (format TEDx appliqué au monde tech sans pour autant survoler le contenu)

Aucun remplissage , pas de discours marketing pompeux

Seuls des retours d’expérience bruts , des patterns d’architecture et des briques open source

Notre comité éditorial indépendant y veille.

De l’IA à JavaScript : deux journées pour prendre de la hauteur

L’IA en production, par ceux qui la construisent → réservez votre billet dotai.io

dotAI réunira les meilleurs builders IA (17 septembre) : AI engineers, ML engineers, data scientists, data engineers, CTOs et responsables IA.

Speakers confirmés :

✔ Stanislas Polu (co-fondateur de Dust) : qui a travaillé sur les modèles mathématiques fondamentaux d’OpenAI, dont GPT-4, et qui a depuis fondé Dust, la plateforme d’agents IA pour l’entreprise utilisée par 51 000 workers dans 3 000+ companies ;

✔ Ziv Ilan (AI Labs chez NVIDIA) : l’ingénieur qui fait tourner les modèles diffusion en temps réel, optimisation jusqu’à la milliseconde ;

✔ David Louapre (AI Scientist et Educator chez Hugging Face) : physicien créateur de « Science étonnante » (1.5M abonnés YouTube), qui a dirigé l’IA chez Ubisoft et s’attaque maintenant au fonctionnement interne des LLMs via mechanistic interpretability ;

✔ Ian Massingham (Head of Applied AI, EMEA Startups at Anthropic) : architecte de production avec 8 ans sur l’infrastructure cloud chez AWS, maintenant il décortique comment construire les agents IA et les systèmes qui marchent vraiment à l’échelle, pas juste les patterns mais l’architecture derrière.

✔ Et bien d’autres encore à découvrir ici avec les talks qu’ils vont présenter : https://www.dotai.io/

Le Web et JavaScript de demain → réservez votre billet dotjs.io

dotJS (18 septembre) est dédiée aux architectures Web et JavaScript et rassemblera les meilleurs builders JS.

Speakers confirmés :

✔ Karen Li (Software Engineer chez GitHub) : de pianiste de concert en passant par maîtresse d’école en élémentaire, a désormais Software Engineer, experte npm qui enseigne ce que les meilleurs développeurs cherchent à comprendre, workflows, dependency resolution, comment fonctionne vraiment l’écosystème JavaScript ;

✔ Maximiliano Firtman : 25+ ans en web et mobile development, auteur de 14 livres dont plusieurs publiés chez O’Reilly sur la web performance, consultant expert en optimisation web ;

✔ Lea Verou : Web Standards Expert, TC39 delegate, WHATWG contributor et récemment récompensée « Pathfinder for Standards » par OpenJS Foundation, celle qui a conçu plusieurs technologies web implémentées dans votre navigateur ;

✔ Nico Martin (ML Engineer chez Hugging Face) : WebML specialist qui rend l’IA accessible aux développeurs JavaScript via Transformers.js, la library qui exécute directement en JavaScript, sans compromis sur la privacy ou la performance.

✔ Voir tous les speakers qui seront là et les talks présentés : https://www.dotjs.io/

Ce qui change vraiment

Tous nos speakers, aussi, lisent les mêmes articles. Mais la vraie question n’est pas ce qu’ils lisent, mais comment ils pensent et pourquoi leurs choix réussissent quand les vôtres échouent en production.

Assister aux deux conférences : votre seule chance cette année pour comprendre pourquoi ça fonctionne vraiment (ou pas) une fois en production. Les équipes qui ratent ça, restent bloquées sur les mêmes questions jusqu’à l’année prochaine.

Nos partenaires seront également là pour montrer comment ils déploient leurs solutions de leur côté — Upsun, Cloudflare, Datadog, Doctolib, JetBrains, Giskard, Hymaïa, Mirakl, leboncoin tech, Algolia, Welcome to the Jungle et d’autres.

Les vraies questions ne se posent qu’en face à face.

Pendant que votre concurrence regarde les replays, profitez d’un avantage compétitif en étant dans la salle.

Les idées que vous n’entendrez jamais sur YouTube se partageront à Paris les 17 et 18 septembre.

Réservez votre combo dotAI + dotJS 2026 ou votre billet pour dotAI (17 sept) ou pour dotJS (18 sept).

Vous venez en équipe ? Contactez-nous pour un tarif de groupe : contact[at]dotconferences.eu

dotAI : 17 septembre 2026. dotJS : 18 septembre 2026. Aux Folies Bergère, à Paris. Conférences organisées par dotConferences depuis 2012.