Né de la fusion entre Whoog et medGo, Hublo lève 22 millions d’euros

Pour les employés de la société Hublo, les 18 derniers mois ont été particulièrement intenses. Non seulement car leur solution de gestion du personnel soignant a été fortement sollicitée avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19, mais aussi car Hublo est le fruit d’un rapprochement opéré en mai 2020 entre Whoog et medGo. De start-up concurrentes, elles sont devenues alliées en pleine crise sanitaire. Entamée fin 2019, avant la pandémie, l’opération s’est concrétisée durant le premier confinement au printemps 2020.

Évoluant désormais sous la même bannière, les deux entreprises ont ainsi rassemblé dans un même environnement 75 collaborateurs répartis entre Paris, Sophia Antipolis et Cologne pour mieux répondre aux besoins des établissements de santé qui font appel à leurs services. Aujourd’hui, Hublo revendique 2 800 clients (hôpitaux, cliniques, EHPAD…) en France et en Allemagne, ainsi que 400 000 professionnels de santé inscrits sur sa plateforme. Chaque jour, ce sont 7 000 missions de remplacement qui sont publiées sur cette dernière pour tenter de soulager des établissements qui font face à une situation inédite avec le Covid-19.

4 nouveaux pays européens dans les 18 prochains mois

Pour accélérer son expansion en Europe, Hublo annonce un tour de table en série A de 22 millions d’euros auprès du fonds français Revaia (ex-Gaia Capital Partners) et du fonds allemand Acton Capital. La société prévoit de s’appuyer sur ce financement pour déployer ses activités dans quatre nouveaux pays européens au cours des 18 prochains mois. Cette internationalisation s’accompagnera du recrutement de 200 collaborateurs supplémentaires d’ici 2023. «Nous sommes convaincus que l’amélioration du système de santé en Europe passe par une simplification du quotidien des professionnels de santé, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier et le soin», estime Antoine Loron, co-fondateur et président de Hublo. Et de poursuivre : «Nous construisons donc une équipe en France, en Allemagne, et bientôt ailleurs en Europe, pour accompagner l’accélération de cette transformation digitale. Nous ne sommes qu’au début de cette aventure.»

Écoutez notre échange avec Antoine Loron concernant la fusion entre Whoog et medGo, et la levée de 22 millions d’euros bouclée par Hublo :

Pour l’entrepreneur français, cette aventure avait débuté dès 2016 au sein de medGo, avec le soutien d’Adrien Beata et de Christopher Rydahl qui sont toujours à ses côtés chez Hublo. La start-up reposait alors sur un système conversationnel intelligent par SMS pour permettre à chaque établissement de diffuser un besoin en 30 secondes auprès de son réseau de remplaçants disponibles. Depuis, la technologie et la plateforme ont évolué, plus encore depuis la fusion avec Whoog.

Hublo propose ainsi des fonctionnalités comme la gestion des contrats de travail, la signature électronique, les interfaces avec les logiciels de planning et de paie ou encore la mise en place d’une solution de rappel massive en cas de crise (Plan Blanc). Autant de fonctionnalités utiles à l’ensemble des entreprises, peu importe le secteur d’activité, mais encore davantage dans la sphère médicale où il est impératif de gagner du temps et d’alléger la paperasse, de manière à éviter de surmener le personnel soignant et donc assurer la continuité des soins prodigués aux patients. «L’Allemagne va manquer de 500 000 infirmiers d’ici 2035. La demande de soins dépasse déjà l’offre de main-d’œuvre, mettant les établissements de santé sous une pression croissante», fait remarquer Sebastian Wossagk, Managing Partner chez Acton Capital.

Hublo : les données clés

Fondateurs : Antoine Loron, Christopher Rydahl et Adrien Beata

Création : 2020

Siège social : Paris

Secteur : eSanté

Activité : outil de gestion des remplacements dans la santé

Financement : 22 millions d’euros en septembre 2021…