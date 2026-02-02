FLEET ouvre son capital à ISAI Expansion et franchit le cap des 100 millions d’euros de valorisation

Après sept années d’autofinancement, Fleet amorce un nouveau cycle de développement. La scale-up française spécialisée dans la gestion, l’équipement et la sécurisation du parc IT des PME annonce l’entrée d’ISAI Expansion à son capital, via son fonds ISAI Expansion III, sur la base d’une valorisation de 100 millions d’euros .

Il s’agit de la première opération capitalistique menée par Fleet depuis sa création en 2019. Structurée sous la forme d’un LBO primaire, l’opération permet à la fois d’apporter de la liquidité aux fondateurs et aux salariés, tout en maintenant une structure actionnariale majoritairement indépendante.

Pour en parler nous recevons Sévane Marian et Alexandre Berriche,



Sept ans de croissance sans dilution

Fondée en avril 2019 par Sévane Marian et Alexandre Berriche, Fleet s’est développée en marge des standards dominants de l’écosystème tech. Là où la majorité des startups françaises ont structuré leur croissance par des levées de fonds successives, l’entreprise a fait le choix d’un développement intégralement autofinancé, sans ouverture de capital ni dette significative, hormis un PGE contracté pendant la période Covid.

Ce parcours s’est appuyé sur un modèle économique rapidement générateur de cash, permettant à Fleet d’internaliser progressivement ses capacités produit et opérationnelles. En sept ans, l’entreprise a atteint plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont près des deux tiers réalisés à l’international, tout en conservant une organisation volontairement resserrée et rentable.

D’un service de leasing à une plateforme IT globale

À l’origine positionnée sur la location de matériel informatique, Fleet a progressivement élargi son périmètre pour devenir une plateforme tout-en-un de gestion IT à destination des PME de 5 à 500 salariés.

Son offre repose aujourd’hui sur trois piliers :

le procurement IT, avec des livraisons dans plus de 120 pays,

le pilotage quotidien des flottes, via une plateforme logicielle propriétaire,

et l’intégration de briques de cybersécurité, incluant notamment le Mobile Device Management et des outils de sécurisation des accès.

Cette hybridation entre SaaS et opérations physiques constitue l’un des éléments différenciants du modèle Fleet, mais aussi l’un de ses principaux défis, dans un contexte de forte croissance internationale.

Une opération pensée comme un changement de cycle

L’entrée d’ISAI Expansion marque un changement de phase, l’entreprise, désormais rentable et cash flow positive, ne se positionne plus sur une logique de financement venture, mais sur une trajectoire de type growth equity, compatible avec son profil opérationnel et sa capacité d’endettement.

Dans le même temps, l’opération s’inscrit dans une transition de gouvernance engagée depuis plusieurs mois. En janvier 2025, Alexandre Berriche a quitté ses fonctions de CEO pour devenir chairman, tandis que Sévane Marian poursuit le pilotage opérationnel de l’entreprise en tant que CEO.

« Cette opération marque une étape importante pour Fleet. Nous avons construit l’entreprise en autofinancement et sommes fiers du chemin parcouru. L’arrivée d’ISAI Expansion est un choix structurant : nous partageons une culture entrepreneuriale et une ambition claire. Elle permet aussi d’offrir de la liquidité à celles et ceux qui ont contribué à cette trajectoire, tout en conservant notre indépendance puisque nous restons majoritaires », déclare Sévane Marian.

Liquidité salariés et signal adressé à l’écosystème

Fait notable dans le cadre de l’opération, Fleet a choisi de permettre aux salariés détenteurs de BSPCE de céder l’intégralité de leurs titres, offrant ainsi une liquidité concrète aux équipes ayant accompagné la croissance de l’entreprise depuis ses débuts.

Un point encore peu fréquent dans l’écosystème français, où de nombreux dispositifs d’intéressement restent conditionnés à des horizons de sortie incertains.

ISAI Expansion, un partenaire à ADN entrepreneurial

Côté investisseur, ISAI Expansion met en avant la cohérence du profil Fleet avec sa stratégie d’investissement, centrée sur des entreprises tech rentables, en forte croissance, arrivées à un stade de structuration.

« Nous sommes ravis d’investir dans Fleet dans le cadre de leur premier LBO. Nous avons été convaincus par l’efficacité commerciale démontrée par l’entreprise, historiquement bootstrappée, par la solidité de sa trajectoire de croissance, notamment à l’international, et par sa capacité à se développer de manière rentable grâce à une organisation lean », souligne Christophe Poupinel.

Objectif : 100 millions d’euros de chiffre d’affaires

Avec ce nouveau cycle, Fleet vise désormais 100 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel à horizon quatre ans. La feuille de route repose sur l’accélération à l’international, la montée en gamme de la base clients et le développement de services adjacents à plus forte valeur ajoutée.

L’entreprise prévoit également le recrutement de plus de vingt collaborateurs dès cette année, tout en poursuivant ses investissements produits.