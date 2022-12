Revaia c’est le rêve de Gaia Capital, un fonds d’investissement spécialisé dans le financement des entreprises de croissance en Europe. Installé à Paris et Berlin, Revaia accompagne de nombreuses startups comme Platform.sh, Algolia, Deepki, Hublo, Planity, Aircall, ou encore Welcome To The Jungle.

Pour en parler, nous avons recu dans ce nouvel épisode de FRENCHWEB VC la Co fondatrice de Revaia, Alice Albizatti, qui est aussi l’une des personnalités qui a marqué la tech française en 2022, avec la création d’un nouveau véhicule d’investissement doté de 250 millions d’euros, qu’elle pilote aux cotés d’Elina Berrebi.

Listen to « Connaissez-vous Revaia, le fonds d’investissements growth qui veut accompagner une génération d’entreprises plus engagées? » on Spreaker.