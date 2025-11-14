L’Europe inaugure Jade et Ruby, ses premiers calculateurs quantiques intégrés au HPC

L’Europe franchit une étape décisive dans la construction de son infrastructure de calcul de nouvelle génération avec l’inauguration simultanée de Jade et Ruby, deux calculateurs quantiques développés par Pasqal et désormais intégrés aux supercalculateurs du CEA et du Forschungszentrum Jülich. Cette mise en service marque la transition d’une décennie d’expérimentations vers de véritables capacités hybrides mêlant HPC et quantique, un enjeu stratégique pour la recherche et l’industrie européennes.

L’événement, organisé en parallèle au TGCC du CEA, à Jülich et au sein de la Commission européenne, témoigne du caractère collaboratif du projet HPCQS, financé par EuroHPC Joint Undertaking et par la France via HQI dans le cadre de France 2030. Jade est installé en Allemagne, Ruby en France. Les deux machines disposent d’une capacité de contrôle de plus de 100 qubits et s’insèrent directement dans les environnements HPC existants, une première pour une technologie européenne.

Pour le CEA comme pour FZJ, l’objectif est de rendre le quantique disponible pour des usages concrets : conception de nouveaux matériaux, optimisation industrielle, chimie computationnelle ou explorations pharmacologiques.

Et l’enjeu ne se limite pas au matériel, une pile logicielle complète a été développée pour assurer une continuité entre calcul classique et calcul quantique. L’intégration via SLURM permet aux chercheurs d’accéder aux QPUs comme à n’importe quelle ressource HPC. La compatibilité avec les solutions d’Eviden, de ParTec et le SDK Pasqal ouvre l’accès à des workflows hybrides dans les domaines de la simulation, de l’optimisation et du machine learning.

Les premières démonstrations présentées lors de l’inauguration montrent la capacité à relier directement Jade et Ruby aux supercalculateurs Joliot Curie (GENCI) et JURECA. Au-delà de la performance technique, ces tests valident un modèle d’infrastructure où le HPC et le quantique coopèrent pour traiter des problèmes que le calcul classique ne peut pas résoudre seul. Ils annoncent aussi l’intégration future dans les systèmes exascale, en particulier avec le supercalculateur Alice Recoque.

Pour Bruno Lebret, Directeur du CEA DAM Île-de-France, « les utilisateurs du TGCC et les communautés scientifiques européennes pourront, après trois ans d’expérimentations avec des émulateurs, utiliser de véritables ordinateurs quantiques pour leurs cas d’usage ». Philippe Lavocat, PDG de GENCI, rappelle que l’inauguration conjointe de Jade et Ruby « atteste de la position forte de la France et de l’Europe dans cette course quantique contre la montre ». Les deux responsables soulignent que cette mise en service s’inscrit dans la stratégie nationale quantique et dans le projet HQI, qui structure l’hybridation quantique-classique.

Avec Jade et Ruby, l’Europe ne se contente pas d’installer deux nouveaux calculateurs mais ouvre un cycle où les technologies quantiques sortent de la recherche fondamentale pour s’inscrire dans les infrastructures de production.