Qu’est ce que la Risk-based cybersecurity?

La risk-based cybersecurity, ou cybersécurité fondée sur les risques, désigne une approche dans laquelle les décisions de sécurité sont hiérarchisées selon le niveau de risque réel pour l’entreprise.

Plutôt que de déployer des protections uniformes, cette méthode s’appuie sur une analyse du risque métier, technique et réglementaire pour concentrer les ressources sur les actifs les plus critiques : données sensibles, infrastructures cloud, chaînes logistiques, systèmes industriels.

Principe de fonctionnement

Une stratégie risk-based s’articule autour de trois étapes clés :

Identification et cartographie des actifs critiques (systèmes, données, identités). Évaluation du risque cyber selon deux paramètres : probabilité d’occurrence et impact potentiel. Allocation dynamique des contrôles de sécurité (prévention, détection, réponse) en fonction de ce score de risque.

Cette logique s’inscrit dans les cadres normatifs NIS2, DORA, ISO 27005 et dans les méthodologies d’analyse quantitative comme FAIR ou CVSS.

Pourquoi cette approche émerge aujourd’hui

L’essor des IA génératives transforme la surface d’attaque :

Les LLM permettent aux attaquants de générer des campagnes de phishing crédibles, du code malveillant polymorphe ou des scénarios d’ingénierie sociale à grande échelle.

Parallèlement, ces mêmes modèles renforcent la défense : ils analysent les journaux d’incident, détectent les anomalies comportementales et anticipent les points de vulnérabilité.

Dans ce contexte, la risk-based cybersecurity devient la seule approche capable d’équilibrer l’automatisation défensive et la priorisation stratégique.

Comparaison : risk-based vs compliance-based

Dimension Risk-based cybersecurity Compliance-based cybersecurity Objectif Réduire le risque réel sur les actifs critiques Satisfaire les exigences réglementaires Méthode Analyse de risque, scoring, priorisation adaptative Application de cadres fixes et audits Résultat Résilience opérationnelle Conformité documentaire Pilotage Données, IA, indicateurs métiers Processus normatif et contrôle ex post

Technologies associées

Les plateformes d’exposure management comme XM Cyber, Tenable One, Balbix ou Google Mandiant Risk Analytics modélisent en continu le niveau d’exposition d’une entreprise.

Elles combinent :

la cartographie des chemins d’attaque ,

, la corrélation IA des vulnérabilités ,

, et la simulation d’impact métier.

Ces outils s’intègrent à des tableaux de bord exécutifs (Cyber Risk Boards) pour traduire les données techniques en indicateurs de risque compréhensibles par les directions générales.

L’avenir : vers une cybersécurité générative

Les futurs systèmes de cybersécurité risk-based reposeront sur des agents génératifs capables de :

recommander automatiquement des politiques de sécurité selon le profil de risque ;

ajuster les contrôles en temps réel ;

produire des rapports explicatifs conformes aux exigences réglementaires ;

dialoguer avec les responsables métiers pour arbitrer les priorités.

Cette évolution marque le passage d’une sécurité centrée sur la conformité à une sécurité adaptative, contextuelle et explicable par l’IA.