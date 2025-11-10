Qu’est ce que l’Earn-out (Complément de prix) ?

Définition

L’earn-out est un mécanisme de complément de prix permettant d’ajuster la valeur finale d’une entreprise après sa cession, en fonction de sa performance future. Concrètement, le seller perçoit une partie du prix au closing, puis un ou plusieurs paiements additionnels si l’entreprise atteint les objectifs fixés (par ex. : EBITDA, revenue target, customer retention).

Pourquoi l’earn-out est-il crucial ?

Alignement des intérêts entre le buyer et le seller après la transaction.

entre le buyer et le seller après la transaction. Réduction du risque de survalorisation dans un contexte incertain.

dans un contexte incertain. Outil de motivation pour le management restant au capital.

pour le management restant au capital. Souplesse financière : le buyer préserve sa trésorerie tout en sécurisant la performance post-deal.

Enjeux opérationnels

Définition des KPIs : indicateurs objectifs, vérifiables, non manipulables.

: indicateurs objectifs, vérifiables, non manipulables. Période de mesure (earn-out period) : généralement 12 à 36 mois.

(earn-out period) : généralement 12 à 36 mois. Calcul et auditabilité : clause de vérification par un expert indépendant.

: clause de vérification par un expert indépendant. Clauses de gouvernance : encadrer les décisions du buyer pour éviter une influence artificielle sur la performance.

: encadrer les décisions du buyer pour éviter une influence artificielle sur la performance. Conflits potentiels : les earn-outs sont parmi les principales sources de litige post-acquisition.

Earn-out vs. Price Adjustment