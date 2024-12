La directive NIS2 : une refonte majeure du paysage de la cybersécurité en Europe

Adoptée en janvier 2023, la directive NIS2 (Network and Information Security Directive) marque une étape significative dans la lutte contre les cybermenaces au sein de l’Union européenne. Son objectif principal : renforcer la résilience des entreprises et des infrastructures critiques face à des attaques de plus en plus sophistiquées. À travers cette directive, l’Europe se dote d’un cadre harmonisé pour assurer un niveau de cybersécurité élevé, tout en répondant aux nouveaux enjeux liés à la transformation numérique.

Cette directive, qui remplace la NIS1, introduit des exigences élargies et impose des responsabilités accrues à un plus grand nombre d’acteurs. À l’heure où 68 % des entreprises européennes* déclarent avoir été victimes d’au moins une cyberattaque majeure en 2023, il devient impératif pour les organisations de s’adapter à ces nouvelles règles. Nous décryptons ici les principaux axes de cette directive et mettons en lumière la solution innovante U-Cyber 360° qui aide les entreprises à relever ces défis.

*Selon le rapport annuel mondial 2023 sur les tendances en matière de sécurité hybride publié par Netwrix.

Un périmètre d’application étendu pour une couverture renforcée.

Sous la directive NIS1, seules certaines infrastructures critiques comme l’énergie, les transports ou encore la santé étaient concernées par les obligations de cybersécurité. NIS2 élargit considérablement ce champ d’application. Désormais, de nouveaux secteurs sont inclus, tels que les fournisseurs de services numériques, les entreprises de cloud, les prestataires de services d’enregistrement de noms de domaine, et même certaines administrations publiques.

Selon une étude menée en 2023, cet élargissement concerne potentiellement plus de 160 000 organisations en Europe, soit près de trois fois plus que sous NIS1. L’idée derrière cette mesure est de garantir une résilience collective : les cyberattaques touchent non seulement les grandes organisations, mais aussi les petites structures, souvent moins bien protégées et utilisées comme points d’entrée pour atteindre des cibles plus stratégiques.

Des exigences renforcées : une réponse à des menaces accrues.

Avec NIS2, les entreprises doivent désormais adopter une posture proactive en matière de cybersécurité. Parmi les nouvelles obligations figurent :

La mise en place d’une gouvernance structurée : désignation d’un responsable en charge de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et définition claire des rôles dans l’organisation.

: désignation d’un responsable en charge de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et définition claire des rôles dans l’organisation. Une gestion des risques globale : identification et évaluation régulière des risques, intégration des fournisseurs dans la stratégie de cybersécurité, et adoption de mesures adaptées pour protéger les systèmes critiques.

: identification et évaluation régulière des risques, intégration des fournisseurs dans la stratégie de cybersécurité, et adoption de mesures adaptées pour protéger les systèmes critiques. Une notification obligatoire des incidents : tout incident ayant un impact significatif doit être signalé dans un délai de 24 heures aux autorités compétentes, avec un rapport détaillé dans les 72 heures.

: tout incident ayant un impact significatif doit être signalé dans un délai de aux autorités compétentes, avec un rapport détaillé dans les 72 heures. La continuité des activités : adoption de plans de réponse aux incidents et de reprise après sinistre, testés régulièrement pour garantir leur efficacité.

Ces obligations visent à réduire l’impact économique des cyberattaques, estimé à plus de 5,5 milliards d’euros en Europe en 2023. Cependant, elles impliquent également des investissements substantiels en ressources humaines, technologiques et organisationnelles.

Des sanctions financières dissuasives pour encourager la conformité.

NIS2 introduit un mécanisme de sanction particulièrement strict pour garantir l’application des mesures. Les entreprises non conformes s’exposent à :

Des amendes pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros , ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, selon le montant le plus élevé.

, ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, selon le montant le plus élevé. Des audits réguliers et des évaluations de la conformité par des autorités nationales compétentes.

par des autorités nationales compétentes. Un impact réputationnel accru : les incidents de cybersécurité signalés publiquement peuvent entraîner une perte de confiance de la part des clients et des partenaires.

Ces sanctions visent à inciter les organisations à intégrer la cybersécurité comme une priorité stratégique, et non comme un simple coût opérationnel.

Une solution complète pour relever répondre aux exigences de NIS2.

Pour accompagner les entreprises dans leur mise en conformité avec NIS2 et renforcer leur sécurité face aux cybermenaces, Mailinblack propose la solution de cybersécurité U-Cyber 360°, une plateforme conçue pour couvrir tous les aspects de la cybersécurité humaine. Cette suite regroupe des outils complémentaires qui s’alignent parfaitement sur les exigences de la directive.

Les piliers de la solution U-Cyber 360° :

1. Protect :

Détecte et bloque les menaces en temps réel grâce à l’intelligence artificielle. Identifie les emails malveillants (phishing, ransomwares, spear phishing). Réduit de 97 % les risques d’intrusions par messagerie.



2. Cyber Coach :

Simule des cyberattaques pour former les collaborateurs à réagir efficacement. Permet une réduction moyenne des clics sur des liens malveillants de 70 % après 6 mois d’utilisation.



3. Cyber Academy :

Offre des modules de formation interactifs et adaptés aux besoins de chaque utilisateur. Augmente de 85 % la capacité des employés à identifier des menaces en seulement trois mois.



4. Sikker :

Simplifie et sécurise la gestion des mots de passe professionnels et personnels. Permet de réduire de 50 % les incidents liés à des mots de passe compromis.



5. Cockpit :

Fournit un tableau de bord centralisé pour évaluer le risque humain et technologique. Génère un CyberScore personnalisé pour suivre l’évolution des performances en cybersécurité.



Une réponse concrète aux besoins des entreprises.

Avec U-Cyber 360°, les entreprises disposent d’une solution clé en main pour répondre aux nouvelles exigences de NIS2. En offrant une approche intégrée et évolutive, cette solution permet de :

Renforcer la résilience globale face aux cybermenaces.

face aux cybermenaces. Améliorer la sensibilisation des collaborateurs , premier rempart contre les attaques.

, premier rempart contre les attaques. Garantir une conformité simplifiée avec des outils de suivi et de reporting adaptés.

💡 Découvrir la solution de notre partenaire ici >