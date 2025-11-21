RIFT veut bâtir le premier réseau européen d’intelligence aérienne à la demande

Alors que les besoins de surveillance s’intensifient autour des infrastructures critiques, des frontières et des zones sensibles, une startup française propose une nouvelle approche de l’intelligence aérienne avec un réseau entièrement opéré à distance, capable d’exécuter une mission en quelques minutes, et ce sans mobiliser d’équipes sur le terrain. Fondée en 2023 par Daniel Nef et Dorian Millière, Rift veut se positionner entre les satellites, trop lents, et les moyens aériens traditionnels, trop coûteux.

L’ambition de Rift repose sur une architecture intégrée avec des drones VTOL longue endurance conçus en interne, des stations autonomes basées sur des structures de type conteneur maritime, et une plateforme logicielle, RiftOS, qui centralise le pilotage et la gestion opérationnelle. Cette combinaison permet de lancer une mission d’observation depuis un seul site, sans pilote local, et d’assurer une couverture continue grâce au relais des drones hébergés dans chaque station. Pour les opérateurs publics ou industriels, l’argument est financier autant que technique : une heure d’hélicoptère dépasse souvent les 3 000 euros et nécessite des équipes en astreinte permanente quand Rift promet un coût dix fois inférieur et une réactivité accrue.

Rift annonce aujourd’hui une levée de fonds de 4,6 millions d’euros pour accélérer le déploiement de son réseau. Le tour rassemble 3 millions d’euros en equity apportés par AlleyCorp et OVNI Capital, complétés par 1,6 million d’euros de financement public. Le capital servira à industrialiser les stations autonomes, renforcer les algorithmes d’analyse et déployer les premières capacités de couverture continue sur des zones prioritaires en Europe.