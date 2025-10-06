Prioriser plutôt que tout bloquer : FILIGRAN lève 50 millions d’euros pour accélérer la cybersécurité décisionnelle

Détecter, alerter, bloquer, la cybersécurité s’est construite sur une logique défensive et face à l’explosion du volume d’attaques et de données, ce modèle atteint ses limites. L’enjeu des directions de la sécurité est désormais de hiérarchiser les risques plutôt que tenter de tout couvrir. C’est sur ce changement de paradigme que s’appuie Filigran, qui conçoit des outils capables d’aider les entreprises à décider où concentrer leurs efforts.

De la détection à la décision

La startup développe une suite logicielle de risk-based cybersecurity, un ensemble d’outils destinés à rendre la cybersécurité plus stratégique et mesurable. Le premier module centralise le renseignement sur les menaces (threat intelligence), le second simule des attaques pour tester la résilience des systèmes. Filigran prépare désormais un troisième produit, prévu pour 2026, qui automatisera la priorisation des risques grâce à un moteur d’analyse et de scoring.

L’objectif est de permettre aux organisations d’allouer leurs ressources de défense selon l’impact potentiel de chaque vulnérabilité. Cette approche transforme la sécurité en instrument de pilotage, où les indicateurs de risque deviennent des données de gouvernance à part entière.

Inspirée de modèles collaboratifs comme GitHub ou Hugging Face, Filigran fédère une véritable communauté autour de sa plateforme. OpenCTI a déjà séduit plus de 5600 contributeurs à travers le monde et est utilisé par des institutions de renom telles que la Commission européenne, le FBI et le New York City Cyber Command. En tirant parti des contributions de ces experts, Filigran enrichit sa plateforme de nouvelles fonctionnalités et d’une intelligence collective précieuse pour ses utilisateurs, créant ainsi un écosystème dynamique et en constante évolution.

Une trajectoire de développement rapide

Depuis sa création, Filigran a connu une croissance soutenue, portée par la demande croissante d’outils de priorisation du risque. L’entreprise compte près de 160 salariés, dont une trentaine aux États-Unis, et prévoit de doubler ses effectifs d’ici 2026. Elle prépare également l’ouverture de bureaux au Moyen-Orient et en Asie, deux zones jugées stratégiques. En juin dernier Filigran a rejoint le programme French Tech Next40/120

Les fondateurs et le financement

Filigran a été cofondée en octobre 2022 par Samuel Hassine et Julien Richard.

Elle a levé 5 millions d’euros au deuxième trimestre 2023 auprès de Moonfire Ventures, Motier Ventures, Kima Ventures et CMA CGM Ventures, puis 35 millions de dollars en série B en octobre 2024, lors d’un tour mené par Insight Partners, avec la participation d’Accel et de Moonfire Ventures.

La société annonce aujourd’hui une nouvelle levée de 50 millions d’euros, marquant l’entrée de deux nouveaux investisseurs, Eurazeo et Deutsche Telekom Capital Partners, aux côtés de ses actionnaires historiques.