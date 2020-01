FRENCHWEB VOUS PROPOSE UNE OFFRE DE WEBINAR CLES EN MAIN

L’équipe marketing de FrenchWeb se charge de promouvoir votre webinar: pendant 3 semaines ,nous mettons en place une campagne publicitaire sur FrenchWeb (1 million de visiteurs / mois), notre newsletter (63 000 abonnés) et via les réseaux sociaux (Twitter: 760 000 followers, Linked In: +50 000 membres, …)

Nous nous chargeons d’en recruter l’audience, et de l’activer pour assurer une présence optimale.

Nous gérons la plateforme technique, inutile de trouver une solution, et nous vous formons en quelques minutes à son utilisation.

Libéré de ces contraintes, vous pouvez vous consacrer aux contenus de vos webinars et comment vous allez adresser les questions qui y seront posées.

ALIMENTEZ VOTRE BASE DE CONTACTS CLIENTS QUALIFIES

Dès son issue nous vous communiquons l’intégralité du fichier d’inscrits que vous pouvez immédiatement recontacter pour répondre plus spécifiquement à leurs demandes et convertir en client.

Vous pouvez dès à présent réserver vos prochaines dates de webinars:

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’enregistrement de votre demande de création d’atelier en ligne. Le destinataire des données est l’éditeur de FrenchWeb: DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »