Rideau pour Typepad, le pionnier des blogs s’éteint fin septembre.

28/08/2025
C’est une page qui se tourne, Typepad, l’un des pionniers des services de blogs en ligne, mettra fin à ses activités le 30 septembre 2025. La plateforme, qui avait accompagné l’essor du blogging au début des années 2000, fermera l’accès à tous les comptes et contenus associés. Les utilisateurs disposent jusqu’à cette date pour exporter leurs publications, faute de quoi elles seront définitivement perdues. La facturation cessera dès le 31 août et des remboursements au prorata seront effectués.

Créé en 2003 par Mena Trott et Ben Trott, Typepad s’était rapidement imposé comme une solution simple et accessible pour publier en ligne, à une époque où l’hébergement de sites nécessitait encore des compétences techniques avancées. La plateforme proposait dès ses débuts des modèles personnalisables et des fonctionnalités novatrices pour l’époque, comme la gestion intégrée des commentaires.

En 2006, Typepad avait été racheté par Six Apart, acteur majeur du secteur qui cherchait alors à consolider son portefeuille face à la montée en puissance de WordPress. Malgré plusieurs évolutions fonctionnelles, dont la messagerie instantanée et la synchronisation des contacts, le service a progressivement perdu du terrain face à la concurrence des plateformes libres et des réseaux sociaux.

Sa fermeture marque la fin d’un outil emblématique qui a contribué à démocratiser le blogging et à façonner l’écosystème des médias en ligne au début des années 2000. Pour bon nombre d’entre nous, c’est un brin de l’histoire de la tech qui disparait, de nombreux entrepreneurs, créateurs, journalistes et amateurs, Typepad restera associé à l’âge d’or des blogs, avant l’avènement de Medium, Substack ou des plateformes sociales, qui elles aussi fermeront un jour, laissant place à de nouveaux services et usages.

