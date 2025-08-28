Indy s’offre la facturation de Coover pour accélérer avant la réforme de 2026

Indy.fr frappe un coup stratégique en annonçant l’acquisition de Lycha, le logiciel de facturation développé par l’insurtech Coover, ainsi que les bases utilisateurs de Coover Factu et Coover Devis. L’opération concerne plus de 60 000 professionnels, qui viendront s’ajouter aux 150 000 indépendants déjà utilisateurs de la solution lyonnaise.

Un contexte réglementaire déterminant

Cette acquisition s’inscrit dans un moment charnière pour la facturation en France. À partir de 2026, toutes les entreprises seront contraintes de passer par la facturation électronique, via des Plateformes de Dématérialisation Partenaires (PDP) agréées par l’administration fiscale. Indy a déjà obtenu son agrément et se positionne ainsi comme l’un des acteurs clés de cette transition.

Pour Coover, le choix est celui du recentrage, l’insurtech, créée en 2020, préfère abandonner une activité devenue trop complexe à maintenir dans un cadre réglementaire mouvant pour se concentrer sur son cœur de métier à savoir l’assurance professionnelle. Avec plus de 15 000 clients, Coover continue de croître sans avoir recours à des levées de fonds, en s’imposant comme une alternative agile sur le marché.

Indy muscle sa position

Avec ce rachat, Indy ne se contente pas d’élargir son portefeuille utilisateurs. La startup renforce sa mission : simplifier la vie administrative et comptable des indépendants. En offrant une solution gratuite de facturation électronique, enrichie d’un compte professionnel et de services de pré-comptabilité, Indy espère convertir une partie des nouveaux entrants vers ses offres payantes (abonnements à partir de 12 €/mois pour les déclarations fiscales et sociales).

« La réforme à venir est un tournant pour de nombreux professionnels. Notre rôle est de leur offrir une solution simple, conforme et gratuite, pour qu’ils puissent se concentrer sur ce qui compte : leur activité », a déclaré Côme Fouques, CEO et cofondateur d’Indy.

Consolidation du marché

L’acquisition illustre une tendance plus large avec la réforme de 2026 qui agit comme un accélérateur de consolidation. Seuls les acteurs capables de suivre les exigences techniques et réglementaires, tout en assurant un accompagnement fluide des utilisateurs, pourront s’imposer. Avec 86 millions d’euros levés depuis sa création et une équipe de 300 collaborateurs entre Lyon et Paris, Indy dispose désormais des moyens pour jouer ce rôle.

« C’est naturellement que nous avons choisi Indy, acteur reconnu de la comptabilité et facturation en ligne pour les indépendants », a commenté Pierre Fruchard, CEO de Coover et co fondateur de Pappers, soulignant la volonté de transmettre son activité facturation à un partenaire en mesure de garantir la continuité du service.

Un joli coup avant la bascule

En s’offrant l’activité facturation de Coover, Indy prend une longueur d’avance dans la course à la conformité et au volume d’utilisateurs. L’enjeu dépasse la simple acquisition d’une base clients, il s’agit d’ancrer la marque comme l’outil incontournable de facturation électronique pour les indépendants. À moins d’un an de l’entrée en vigueur de la réforme, Indy consolide ainsi sa place parmi les gagnants de la transformation structurelle qui s’annonce.