Robotiser le geste irréversible : LUPIN DENTAL lève 15 millions d’euros pour ses robots dentaires

LUPIN DENTAL développe un système robotisé destiné à automatiser, sous la supervision d’un praticien, la préparation des dents pour les facettes esthétiques. La société montpelliéraine entre sur un marché encore émergent, où la promesse de précision se heurte à l’exigence de démontrer qu’un robot peut intervenir sur une dent naturelle sans compromettre un geste irréversible.

Préparer une dent pour recevoir une facette n’est pas un simple acte de fraisage. Le praticien doit retirer une quantité limitée de matière afin de créer l’espace nécessaire à la restauration, préserver au maximum l’émail, respecter la forme initiale de la dent et éviter les structures voisines. Une préparation excessive fragilise la dent ; une préparation insuffisante compromet le résultat esthétique ou la tenue de la facette.

C’est sur ce geste, encore fortement dépendant de l’expérience individuelle du dentiste, que se positionne LUPIN DENTAL. Fondée à Montpellier par les dentistes Galip Gürel et Stéfen Koubi, la société développe le LUPIN ROBOTIC SYSTEM, une plateforme de robotique supervisée destinée aux procédures de préparation minimalement invasive pour les facettes.

Il ne s’agit pas de promettre un cabinet dentaire autonome. Le rôle de LUPIN est plutôt de numériser puis de reproduire un geste clinique aujourd’hui réservé aux professionnels les plus aguerris. Le praticien reste responsable du diagnostic, du plan de traitement et de la supervision de la procédure.

La dent naturelle, un terrain plus complexe que l’implantologie

La robotique dentaire est déjà présente dans l’implantologie. Des systèmes tels que YOMI de NEOCIS aux États-Unis, REMEBOT ou YAKEBOT en Chine accompagnent le forage et le positionnement des implants à partir d’une planification 3D. L’objectif est de contrôler une trajectoire, préserver les nerfs ou les sinus, et réduire l’écart entre le plan initial et l’intervention.

LUPIN DENTAL opère sur un autre segment, où l’enjeu n’est pas d’insérer un implant dans l’os, mais de retirer une fine couche de matière sur une dent vivante. Les contraintes sont un champ opératoire réduit, les mouvements du patient, la salive, un accès parfois difficile, une proximité immédiate des dents adjacentes et la nécessité de conserver une géométrie compatible avec le projet esthétique.

Cette distinction explique pourquoi le marché de la robotique dentaire ne peut pas être lu comme un bloc homogène. L’implantologie possède des indications plus stabilisées, des flux numériques déjà largement diffusés et des cas cliniques nombreux, quand la préparation robotisée de dents pour des restaurations esthétiques reste beaucoup plus expérimentale. Cette étape s’inscrit néanmoins dans un mouvement plus large, où les technologies de santé commencent à s’attaquer directement à l’acte clinique et chirurgical, au-delà du seul diagnostic ou de la gestion administrative.

Le concurrent le plus proche de LUPIN DENTAL est PERCEPTIVE, société américaine qui développe une plateforme semi-automatisée pour la préparation de dents et la pose de couronnes. Sa promesse repose également sur la réduction du temps clinique et la précision d’exécution.

Transformer un savoir-faire en protocole

Pour LUPIN DENTAL, l’intérêt du robot ne réside pas seulement dans la précision mécanique. La plateforme doit intégrer une chaîne complète : imagerie, modélisation, définition du projet esthétique, plan de préparation, contrôle de la trajectoire, suivi du patient et interface de supervision pour le praticien.

Le pari industriel consiste à transformer une expertise manuelle en protocole numérique. Dans les cabinets, cela pourrait réduire la variabilité entre les praticiens, raccourcir la courbe d’apprentissage et aider des structures multi-sites à proposer un niveau de qualité plus homogène.

Mais la standardisation a une limite : une dent n’est pas une pièce industrielle. La qualité du scan, la position du patient, les tissus mous, les éventuelles restaurations existantes et les écarts entre la planification et la réalité clinique imposent une capacité d’adaptation. La valeur de la plateforme dépendra donc autant de ses mécanismes de sécurité et d’arrêt que de sa capacité à exécuter une trajectoire précise.

Le passage de la démonstration à la pratique suppose des données comparatives : quantité d’émail préservée, précision par rapport au plan de traitement, dommages éventuels sur les dents adjacentes, durée de l’intervention, taux de reprise et qualité du résultat prothétique. Les performances sur des modèles ou dans un environnement contrôlé ne suffiront pas à convaincre durablement les praticiens.

Le marquage CE reste le passage obligé

Selon LUPIN DENTAL, le système est autorisé à l’usage clinique au Royaume-Uni et en Inde. Il ne l’est pas encore dans l’Union européenne ni aux États-Unis. Pour une société française, cette situation crée un paradoxe : elle lève des fonds à Montpellier pour développer une technologie qu’elle ne peut pas encore commercialiser sur son principal marché naturel.

L’obtention du marquage CE ne sera pas une simple formalité administrative. Le dossier devra couvrir l’ensemble du système : sécurité du dispositif, logiciel de planification, gestion des données, précision de la trajectoire, interface utilisateur, détection des incidents et conditions de formation des praticiens.

Cette exigence réglementaire est aussi une barrière à l’entrée que vise la startup française. Si elle ralentit la diffusion commerciale, elle protège aussi les entreprises capables de réunir données cliniques, documentation technique, dispositifs de qualité et réseau de centres utilisateurs.

Les DSO, clients cibles et test de maturité

LUPIN DENTAL cite les praticiens, les institutions académiques et les Dental Service Organizations, ou DSO, parmi ses futurs partenaires. Ces réseaux de cabinets pourraient constituer un débouché déterminant. Ils recherchent des procédures standardisées, une meilleure utilisation du temps clinique et une expérience patient reproductible d’un site à l’autre.

Le modèle économique reste à construire : vente de l’équipement, location avec maintenance, facturation à l’acte, abonnement logiciel, formation et services de planification peuvent se combiner. Mais, in fine, pour le praticien, la question centrale sera celle du retour sur investissement.

Un cabinet n’adoptera pas un robot uniquement pour communiquer sur son niveau technologique. L’équipement devra prouver qu’il permet de traiter plus de patients, de réduire les temps de fauteuil, de sécuriser les résultats et de diminuer la dépendance à quelques spécialistes. Le segment de l’esthétique dentaire, largement financé par les patients, est propice à l’adoption d’équipements premium ; il reste sensible au pouvoir d’achat et à l’intensité de la concurrence entre cabinets.

L’Inde pourrait offrir à la société un premier terrain d’apprentissage à grande échelle. La technologie est licenciée à DOLPHIN LIFESCIENCES, qui fabrique et distribue le système sous le nom de DOLPHIN ROBOTIC DENTAL SYSTEM. Ce partenariat peut accélérer l’accès au marché et la constitution d’un historique clinique. Il pose aussi une question de partage de valeur : LUPIN devra préserver la maîtrise de sa propriété intellectuelle, de son logiciel, de la donnée clinique et de l’évolution de ses protocoles.

Une Série A pour franchir le mur clinique et réglementaire

LUPIN DENTAL vient d’annoncer une Série A de 15 millions d’euros menée par FYNVEUR, société d’investissement de long terme conseillée par INVUS. FYNVEUR apporte 10 millions d’euros ; les actionnaires historiques, de nouveaux investisseurs privés et un prêt de BPIFRANCE complètent l’opération.

Cette levée donne à LUPIN DENTAL les moyens de financer la démonstration clinique, la préparation réglementaire et l’industrialisation d’un système dont la promesse est ambitieuse : faire de la précision du geste esthétique non plus seulement un savoir-faire individuel, mais un protocole supervisé et reproductible. Dans le secteur dentaire, où l’IA s’est d’abord installée dans le suivi patient, l’imagerie et les tâches de cabinet, comme l’illustre DentalMonitoring, LUPIN entend déplacer la frontière jusqu’au geste lui-même.