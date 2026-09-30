EDISON IA lève 1 million d’euros pour faire passer les PME de l’IA test à l’IA rentable

Les entreprises n’ont jamais eu accès aussi facilement aux outils d’intelligence artificielle, mais peinent encore à les transformer en gains opérationnels mesurables. À Nantes, Edison IA propose aux PME et ETI un modèle fondé sur l’intégration d’agents aux processus métiers, un accompagnement annuel et une garantie de retour sur investissement sous six mois.

Si équiper une entreprise de licences ChatGPT, Copilot ou Claude ne prend que quelques minutes, modifier la manière dont elle prépare ses devis, traite ses demandes clients, planifie ses opérations, contrôle ses documents ou pilote son activité demande davantage de temps qu’un abonnement logiciel.

Les données sont dispersées entre ERP, CRM, messageries, fichiers Excel, outils de production et bases documentaires. Les équipes ne travaillent pas toutes au même rythme, les droits d’accès sont hétérogènes et les responsables opérationnels doivent pouvoir vérifier ce que fait l’outil. C’est entre l’outil généraliste et le processus de travail réel, qu’Edison IA entend se positionner.

Fondée à Nantes par Anaïs Vivion et Julien Hervouët, l’entreprise ne vend pas seulement l’accès à un modèle d’intelligence artificielle. Elle commercialise un programme annuel qui combine acculturation du comité de direction, diagnostic, priorisation de cas d’usage, déploiement d’agents et mesure de l’impact économique. Le nom de ce programme : Lightning Program.

Des usages qui progressent, des résultats qui restent à démontrer

L’adoption de l’IA est désormais engagée dans les entreprises françaises, mais demeure très dépendante de leur taille. Selon l’Insee, 31 % des entreprises de 50 à 249 salariés déclaraient utiliser au moins une technologie d’IA en 2025, contre 58 % de celles de 250 salariés ou plus.

C’est le paradoxe du moment, les dirigeants ont accès à une offre de plus en plus abondante, mais ils manquent souvent d’une réponse à trois questions simples. Quel processus faut-il transformer en premier ? Quelle donnée faut-il connecter ? Et comment établir qu’un temps gagné s’est effectivement traduit par une baisse de coûts, une capacité supplémentaire ou une amélioration du service ?

Cette difficulté à passer du prototype au déploiement s’observe aussi dans les grandes organisations. Comme l’a montré la stratégie IA de la MAIF, l’enjeu n’est pas d’additionner des outils mais d’organiser les cas d’usage, les données, les droits d’accès, les règles de contrôle et la possibilité de changer de fournisseur.

Le segment visé par Edison IA se situe entre 50 et 5 000 salariés, il rassemble les PME déjà structurées et les ETI, soit un ordre de grandeur d’environ 25 000 entreprises en France. À ce stade de développement, ces organisations disposent généralement d’un système d’information, de fonctions support et de processus suffisamment récurrents pour justifier un projet transversal, mais pas toujours des équipes data ou IA internes capables de le mener seules.

Mettre les modèles au service des outils métier

L’offre repose sur le Hub Edison, une plateforme présentée comme une couche de connexion entre les modèles d’IA, les bases de connaissances et les logiciels de l’entreprise. L’enjeu n’est pas de construire un modèle propriétaire, mais de relier les modèles existants aux informations et aux actions qui composent le travail quotidien.

Edison IA distingue trois types d’agents. Les agents conversationnels assistent les collaborateurs ou répondent à des clients. Les agents autonomes enchaînent des tâches métier, selon des règles définies. Les agents applicatifs exploitent les données de l’entreprise dans une interface dédiée pour restituer analyses, indicateurs ou tableaux de bord.

Cette distinction est essentielle, car un agent ne se limite plus à rédiger une réponse ou résumer un document, il interroge des données, applique des règles et peut déclencher une action dans les outils métier. C’est précisément ce passage de l’assistant à l’exécution que FRENCHWEB.FR analysait à propos des agents IA en entreprise et du cas Parloa.

L’entreprise met également en avant une logique multi-modèles : ChatGPT, Claude, Copilot ou un autre modèle peuvent être utilisés selon les cas d’usage, les contraintes de sécurité et le coût. Cette indépendance technologique est devenue un argument commercial : les modèles évoluent rapidement et les entreprises veulent limiter leur dépendance à un seul fournisseur.

La valeur d’un tel dispositif se situe donc moins dans le modèle que dans sa mise en œuvre : connexions aux logiciels, droits d’accès, qualité des documents, règles de validation et adoption par les équipes. Ce sont aussi les prérequis nécessaires pour déployer l’IA à l’échelle d’une organisation, au-delà des premiers pilotes.

50 000 euros par an pour un résultat démontré

Le Lightning Program est proposé à 50 000 euros HT par an, après une phase de formation et de diagnostic. Edison IA annonce une résiliation sans frais si le retour sur investissement n’est pas démontré dans les six mois, selon les modalités prévues au contrat.

C’est l’élément le plus singulier de son positionnement, car quand a plupart des éditeurs facturent des licences par utilisateur, de la consommation d’API ou des projets d’intégration, Edison IA promet de partager une part du risque lié au déploiement.

La promesse soulève toutefois la question de comment mesurer le ROI d’un agent IA ? Un devis préparé dix fois plus vite, une recherche documentaire réduite de plusieurs heures ou un traitement administratif automatisé ne produisent pas automatiquement une économie. Le gain doit pouvoir être réinvesti dans davantage de production, une amélioration du service, une réduction d’erreurs, un recrutement évité ou une baisse de dépenses externes.

La solidité de la garantie dépendra donc de la précision des indicateurs retenus avec chaque client : point de départ, volumes traités, valeur attribuée au temps gagné, accès aux données, niveau d’adoption des équipes et conditions d’exclusion. En d’autres termes, Edison IA devra vendre une méthode de mesure aussi rigoureuse que ses agents.

Une concurrence à plusieurs niveaux

Les grands fournisseurs de modèles et de suites bureautiques, Microsoft, OpenAI et Anthropic, proposent l’accès aux technologies et aux outils de productivité. Les intégrateurs et ESN, souvent partenaires des grands clouds, peuvent déployer des projets plus complexes dans le système d’information. Les cabinets de conseil, les agences d’automatisation et les spécialistes des agents IA accompagnent, eux, les entreprises dans le choix des cas d’usage, la formation et les premiers pilotes.

La concurrence s’est déjà densifiée, la DGE et Hub France IA ont référencé 88 solutions adaptées aux PME et ETI dans leur catalogue 2026, tandis que la cartographie de Hub France IA recense près d’un millier d’acteurs français. Les offres vont des copilotes métiers aux plateformes de gestion de connaissances, de l’automatisation de la relation client au contrôle qualité industriel.

Edison IA cherche une position intermédiaire : ni cabinet de stratégie sans outil, ni simple éditeur de licences, ni intégrateur réservé aux grands comptes, son ambition est d’emballer le déploiement dans une offre d’abonnement, avec un catalogue d’agents, une présence auprès des équipes et un réseau de dirigeants via le Club Edison IA.

Le défi : transformer un service en modèle reproductible

Le marché peut devenir important si la promesse est tenue. En prenant comme référence le tarif annuel affiché, 100 entreprises adhérentes représenteraient environ 5 millions d’euros de revenus récurrents bruts., c’est l’objectif fixé par Edison IA à horizon 2028.

Mais l’équation reste exigeante, l’entreprise, qui compte une dizaine de collaborateurs, devra enrichir son catalogue d’agents et recruter dans le déploiement et le commerce tout en évitant que chaque nouveau client ne devienne un projet de conseil entièrement sur mesure.

Sa capacité à réutiliser des connecteurs, des cas d’usage et des méthodes sectorielles déterminera la marge du modèle. À l’inverse, si chaque intégration nécessite une mobilisation importante d’experts, la plateforme risque de rester le prolongement d’une activité de services.

L’enjeu est aussi commercial, les PME et ETI n’achètent pas une IA comme elles achètent une licence bureautique : elles engagent leurs processus, leurs données et leurs équipes. Edison IA devra donc démontrer, dossier après dossier, que les gains annoncés ne sont pas seulement observés dans un pilote mais captés dans l’organisation.

Edison IA annonce avoir levé 1 million d’euros en Seed auprès de Go Capital, avec la participation du CIC Ouest et de Bpifrance. Le financement doit servir à renforcer les équipes de développement et commerciales, enrichir le catalogue du Hub Edison et étendre le modèle au niveau national.