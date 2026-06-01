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Sarbacane devient Positive User : une ambition européenne née à Lille

Avec Positive Group, Créer du lien et générer de la croissance durable

01/06/2026
1 minute de lecture

Après vingt-cinq ans sous la marque Sarbacane, Positive franchit une nouvelle étape. Sa plateforme historique change de nom et d’envergure – sans renoncer à ce qui a fait sa singularité. 

Vingt-cinq ans de terrain, une marque qui évolue.

Fondée dans la métropole lilloise, Sarbacane s’est imposée comme une référence de l’email marketing en France. Aujourd’hui, l’entreprise – plus de 400 collaborateurs à travers l’Europe – annonce que cette plateforme historique devient Positive User. Un changement de nom qui n’est pas une rupture, mais l’expression d’une trajectoire. 

La Ville de Lille, l’AFM-Téléthon : ces clients de longue date illustrent la capacité de la plateforme à répondre à des exigences élevées, sur la durée, dans un modèle fondé sur la proximité et la fiabilité. Ce sont ces mêmes valeurs que Positive User entend porter à l’échelle européenne. 

« Nous avons toujours refusé que les fonctionnalités avancées soient réservées aux grands comptes. Cette démocratisation du marketing automation, c’est l’ADN de l’entreprise depuis le premier jour. » 

Paul de Fombelle, CEO de Positive 

L’automatisation avancée, sans la complexité technique Positive User permet désormais de structurer des parcours clients automatisés sur plusieurs canaux – email, SMS, WhatsApp, chat, notifications, wallet – depuis une interface unifiée. L’objectif reste le même qu’au premier jour : que chaque outil soit réellement utilisé au quotidien par les équipes marketing, sans budgets démesurés ni consultants externes. 

L’intelligence artificielle intégrée incarne cette philosophie pragmatique. Pas de prompts à maîtriser, pas de prérequis techniques. L’IA s’active naturellement pour optimiser les campagnes, suggérer des améliorations et faciliter la création de contenus. Des fonctionnalités de niveau grand compte, accessibles à tous.

Un acteur européen, ancré dans son territoire.

Dans un contexte où la souveraineté numérique devient un enjeu stratégique, Positive User affirme clairement son positionnement : conçue, développée et hébergée au sein de l’Union européenne, avec des données stockées en France et en Allemagne. 

« Nous grandissons en Europe, mais nous restons ancrés ici. Lille est notre base, notre histoire. C’est d’ici que nous construisons un acteur européen du marketing digital. » 

Paul de Fombelle, CEO de Positive 

Lauréate de la French Tech 120, Positive change d’échelle tout en restant fidèle à ses convictions fondatrices : proximité, adoption réelle, démocratisation et souveraineté européenne.

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