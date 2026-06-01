Avec « Built in Europe », une centaine d’entrepreneurs veut attirer les talents vers les startups européennes

L’écosystème technologique européen ne manque plus de capitaux, ni même de succès. Il lui reste toutefois une bataille essentielle à gagner, celle des talents. C’est autour de cet enjeu que Balderton Capital lance « Built in Europe », une campagne réunissant plus de cent fondateurs et dirigeants parmi les plus emblématiques de la tech européenne, de Revolut à Mistral AI, en passant par Wayve, ElevenLabs ou The Exploration Company.

Déployée simultanément à Paris, Londres, Berlin, Munich et Stockholm, la campagne vise un objectif simple : convaincre davantage d’ingénieurs, de développeurs, de chercheurs et de profils business de rejoindre les startups européennes plutôt que les grands groupes ou les géants technologiques américains.

Derrière les affiches installées au cœur des principaux hubs technologiques du continent se cache également un outil très concret. BuiltInEurope.com héberge une plateforme de recrutement destinée à agréger les offres d’emploi des mille startups technologiques les plus dynamiques d’Europe. Développée par Balderton à partir de flux de données et d’intégrations API, elle ambitionne de faciliter la rencontre entre les entreprises en croissance et les talents susceptibles de les rejoindre.

L’initiative intervient à un moment particulier pour la tech européenne. Ces dernières années, l’écosystème a vu émerger une nouvelle génération de champions dans l’intelligence artificielle, la défense, le spatial, la cybersécurité ou la fintech. Pourtant, ces entreprises restent confrontées à une concurrence intense pour recruter les profils les plus qualifiés.

« Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour construire depuis l’Europe. Le talent est là. Le capital est là. L’écosystème est là. Et l’ambition est à la hauteur », estime Anton Osika, cofondateur de Lovable. Un constat partagé par Alex Kendall, cofondateur et dirigeant de Wayve, qui considère que les technologies les plus complexes et les plus déterminantes des prochaines décennies se développent aujourd’hui au sein des startups.

Au-delà de l’opération de communication, Balderton cherche surtout à faire évoluer la perception des carrières dans la tech européenne. Pendant longtemps, les parcours les plus prestigieux conduisaient vers les grands groupes internationaux ou vers la Silicon Valley. Désormais, des entreprises européennes comme Mistral AI, Revolut, ElevenLabs ou The Exploration Company entendent démontrer qu’il est possible de participer depuis l’Europe à la construction de technologies de rang mondial.

Cette bataille des talents est devenue un enjeu stratégique, que ce soit dans l’intelligence artificielle comme dans les technologies de défense, l’accès aux meilleurs profils constitue désormais un avantage concurrentiel aussi important que l’accès au financement. Pour les startups européennes, attirer les ingénieurs, les chercheurs et les entrepreneurs capables de construire la prochaine génération de champions est devenu une condition essentielle de leur croissance.

Avec « Built in Europe », tous parie que les talents européens n’ont plus nécessairement besoin de partir pour participer aux grandes aventures technologiques de leur époque.