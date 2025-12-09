SCALAPAY reçoit 70 millions d’euros de la BEI, un signal stratégique pour la fintech italienne

La Banque européenne d’investissement accorde pour la première fois un financement de croissance à une licorne italienne. L’opération s’inscrit dans TechEU, l’initiative de financement massif de la BEI qui vise à mobiliser 250 milliards d’euros entre 2025 et 2027. Le recours au financement non dilutif, calibré pour des entreprises pré-IPO, témoigne de l’évolution d’une BEI longtemps perçue comme focalisée sur les projets d’infrastructures. Elle veut se positionner désormais comme bras financier de la souveraineté technologique européenne. L’objectif visé est d’éviter que les infrastructures transactionnelles qui irriguent le commerce européen ne reposent exclusivement sur des acteurs extra-européens.

L’annonce a été faite à Milan par la vice-présidente Gelsomina Vigliotti et le directeur général de Scalapay, Simone Mancini, un geste hautement symbolique pour un pays qui peine à faire émerger des scale-ups capables de rivaliser au niveau continental.

Pour Scalapay, l’enjeu est d’accélérer l’enrichissement de sa gamme de paiements fractionnés, en ligne et en magasin, pour consolider son avance en Europe du Sud et d’affirmer un modèle fondé sur la maîtrise technologique et l’expérience utilisateur.

Scalapay, fondée en 2019 par Simone Mancini et Johnny Mitrevski, est devenue

la première licorne italienne en 2022 lors de sa série B menée par Tencent et Willoughby Capital.

Scalapay opère une solution

BNPL

permettant de payer en 3 ou 4 fois sans frais. Elle revendique plus de 11 millions d’utilisateurs et collabore avec plus de 10 000 enseignes en Europe du Sud.