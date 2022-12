Qu’est ce que le buy now pay later (BNPL)?

Le buy now pay later (BNPL) est un modèle de paiement qui permet aux consommateurs d’acheter des produits ou des services immédiatement, mais de les payer plus tard. Ce modèle est souvent proposé par les entreprises de commerce électronique et les marques en ligne pour inciter les consommateurs à acheter des produits qui pourraient autrement être hors de leur budget. Avec le BNPL, les consommateurs peuvent acheter des produits ou des services immédiatement et les payer en plusieurs fois, généralement sans frais d’intérêt supplémentaires. Cependant, il peut y avoir des frais pour les retards de paiement ou pour l’annulation d’un paiement en plusieurs fois. Le BNPL peut être une option intéressante pour les consommateurs qui souhaitent acheter des produits ou des services plus chers, mais qui n’ont pas les fonds disponibles immédiatement pour les payer.