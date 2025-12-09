Danielle Pucci, CEO de Generative Bionics
GENERATIVE BIONICS lève 70 millions d’euros et place l’Italie dans la course mondiale aux humanoïdes industriels

09/12/2025
L’Italie s’invite dans la compétition mondiale des humanoïdes industriels avec Generative Bionics. La jeune société, issue des travaux de l’Istituto Italiano di Tecnologia, boucle une levée de 70 millions d’euros menée par CDP Venture Capital, accompagnée par Tether et AMD Ventures.

Generative Bionics s’appuie sur une décennie de recherche publique italienne, menée notamment au sein des laboratoires de robotique de Gênes. La société se distingue par une approche centrée sur des humanoïdes conçus pour évoluer dans des environnements de production, capables de manipuler des objets hétérogènes, d’apprendre par interaction et d’intégrer des signaux tactiles dans leurs prises de décision. La société prévoit d’intégrer soixante-dix ingénieurs issus de l’IIT pour accélérer son développement

L’Italie, qui dispose d’un tissu manufacturier dense et d’une forte culture robotique, n’avait jusqu’ici pas de champion crédible dans la catégorie émergente des humanoïdes. Cette levée avec CDP Venture Capital positionne clairement Generative Bionics comme un vecteur de souveraineté technologique, dans un secteur de plus en plus concurrentiel avec en Europe l’allemand Neura Robotics, 1X en norvège, mais aussi Figure et Agility Robotics aux Etats Unis , et où la Chine accélère avec Unitree, Fourier ou encore Ubtech.

Créée par Daniele Pucci, Alessio Del Bue, Marco Maggiali et Andrea Pagnin Generative Bionics annonce une présentation d’un premier humanoïde complet au CES de Las Vegas en janvier 2026.

