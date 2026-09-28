Spécialiste de la gestion et du paiement des factures fournisseurs, LIBEO rejoint SHINE (CEGID)

SHINE acquiert LIBEO, spécialiste français de la gestion et du paiement des factures fournisseurs, pour un montant non communiqué. La fintech, qui annonce accompagner près de 3 000 PME et cabinets d’expertise comptable, rejoint le groupe CEGID avec l’ensemble de ses équipes. Rentable depuis 2025 selon ses déclarations, elle entend s’appuyer sur ce rapprochement pour élargir sa distribution.

LIBEO change d’échelle commerciale après avoir revu ses priorités, financée pour se développer en Europe au début des années 2020, l’entreprise a ensuite recentré son activité, fermé ses opérations britanniques et renforcé sa spécialisation dans les achats et les dépenses des PME. Son acquisition par SHINE intervient à l’issue de cette réorientation.

L’opération, sur laquelle AVOLTA a conseillé LIBEO, prévoit l’arrivée de l’ensemble des équipes, dont les cofondateurs Pierre-Antoine Glandier et Jérémy Attuil. Le produit et les tarifs restent inchangés, selon les informations communiquées. LIBEO affiche une croissance de 36 % sur un an, sans que l’indicateur retenu ni la période exacte soient précisés dans l’annonce transmise.

Des levées de fonds au recentrage de l’activité

Cofondée par Pierre Dutaret, Jérémy Attuil et Pierre-Antoine Glandier, LIBEO s’est développée autour d’une tâche familière aux dirigeants de petites entreprises : payer leurs fournisseurs sans multiplier les manipulations entre factures, tableaux de suivi et interface bancaire.

La société avait annoncé un premier financement de 2 millions d’euros en 2019, puis 4 millions d’euros en avril 2020. En février 2021, elle réunissait 20 millions d’euros supplémentaires auprès des associés de DST GLOBAL, de SERENA, BREEGA, LOCALGLOBE et de business angels. L’ambition affichée était alors d’étendre son service de paiement entre entreprises à travers l’Europe.

LIBEO avait également élargi son offre en juillet 2021 avec l’acquisition de TRACKPAY, spécialiste du suivi des encaissements clients.

La trajectoire a depuis évolué. Dans une communication de juillet 2025, LIBEO expliquait avoir concentré ses efforts sur les besoins des restaurateurs, des franchisés et des groupes de restauration. Elle annonçait une hausse de 50 % de son chiffre d’affaires en 2024 et l’atteinte de la rentabilité début 2025. La définition comptable de cette rentabilité n’était pas détaillée.

Une expertise dans les dépenses des entreprises à plusieurs établissements

Cette spécialisation donne une portée concrète au produit. Pour un dirigeant qui exploite plusieurs restaurants ou commerces, une facture doit être rattachée au bon établissement, rapprochée d’une commande, contrôlée puis validée avant son règlement. La multiplication des sites augmente le nombre de documents et d’interlocuteurs.

LIBEO prend en charge ce circuit, de la réception de la facture au paiement. Parmi les références citées figurent des franchisés de CARREFOUR, MONOPRIX et MCDONALD’S.

Avec LIBEO AI, lancé en 2025, l’entreprise a également présenté des fonctions de rapprochement entre factures et bons de livraison, de suivi des prix d’achat et de ventilation des dépenses par point de vente. Elle indiquait alors que vingt clients expérimentaient cette offre. L’enjeu est de rendre les données des factures utilisables pour suivre les coûts et repérer les écarts qui affectent les marges.

SHINE apporte un nouveau relais de distribution

Pour LIBEO, le rapprochement ouvre un accès potentiel à une clientèle plus large de PME et de cabinets comptables. « Avec Shine, la complémentarité est évidente : même marché, même culture. Ce rapprochement va nous permettre d’accélérer, et de continuer à simplifier le quotidien des PME », déclare Pierre-Antoine Glandier.

Pour SHINE, LIBEO renforce le traitement des dépenses fournisseurs, en complément du compte professionnel, de la facturation et des outils comptables. L’objectif consiste à relier les factures reçues, leur validation et leur paiement aux autres opérations financières de l’entreprise.

Ce développement s’inscrit dans un périmètre élargi depuis la finalisation du rachat de SHINE par CEGID, le 8 juin 2026. L’unité consacrée aux PME et aux cabinets comptables annoncée à cette occasion réunissait 2 300 collaborateurs sous la direction de Rico Adlor-Andersen.

Un calendrier favorable, une intégration à construire

La réforme de la facturation électronique intervient au moment où les entreprises réexaminent leurs outils. Depuis le 1er septembre 2026, les entreprises concernées doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. L’obligation d’émission s’étendra aux PME et microentreprises le 1er septembre 2027.

Pour SHINE, qui dispose du statut de plateforme agréée, LIBEO apporte des fonctions utiles au traitement des factures après leur réception. Le calendrier et les modalités de leur intégration restent toutefois à préciser.

Le maintien annoncé du produit et des tarifs assure une continuité immédiate aux clients de LIBEO. La prochaine étape se mesurera à la capacité du groupe à diffuser la solution plus largement, tout en réduisant les manipulations entre les outils. C’est sur ce travail que la promesse d’accélération prendra corps.