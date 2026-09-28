ai-PULSE, Teratec, UAV Show : cinq rendez-vous tech à suivre en octobre, et notre agenda en France

IA, commerce, drones, calcul intensif et spatial : en octobre, FRENCHWEB.FR retient cinq rendez-vous pour la pertinence de leur programme, l’expertise des intervenants annoncés et la possibilité d’échanger avec ceux qui mettent ces technologies en œuvre.

Dans un calendrier encombré, les conférences historiques captent souvent l’attention, de nouveaux rendez-vous méritent pourtant le détour. Au-delà de la notoriété, une conférence vaut aussi par les rencontres qu’elle permet et la précision des questions qu’elle pose.

Comment préserver la relation client lorsque des agents IA interviennent dans les achats ? Comment intégrer des drones aux opérations militaires ? Comment faire du calcul avancé un outil industriel fiable ?

Notre sélection d’octobre suit ce fil: le passage de l’innovation aux usages, avec les choix techniques, économiques et organisationnels qu’il impose.

À Biarritz, One to One examine la relation client à l’heure des agents IA

6 / 8 octobre à Biarritz – eCommerce, retail, martech, expérience client, IA.

Que devient une marque lorsque l’achat passe par un assistant capable de recommander, comparer et choisir ? Le programme de One to One IA x Expérience Client abordera cette redistribution des rôles à partir des métiers du marketing et de la relation client.

Interviendront, Marie Mercier, responsable mondiale de l’IA et de l’innovation de La Redoute, Jérôme Boissou, chargé des programmes d’expérience client et de marque chez Legrand, ou Nicolas Rohr, cofondateur de Faguo. L’occasion de relier les débats sur l’IA à la production, aux parcours d’achat et à l’organisation des équipes.

Les temps forts : le 6 octobre, la conférence sur l’IA et la mode à la demande avec Yann Rivoallan et Nicolas Rohr ; le 7, les retours d’expérience de Shiseido, Boulanger et Groupe SEB lors de la session Amazon Ads, puis la discussion sur la standardisation de l’expérience client avec La Redoute et Legrand.

À Bordeaux, UAV Show confronte les drones aux exigences opérationnelles

7 / 9 octobre à Bordeaux – defence tech, drones, robotique, systèmes autonomes, technologies duales.

Le drone oblige à rapprocher des univers qui ne travaillent pas toujours au même rythme : recherche aéronautique, jeunes entreprises, industriels et forces armées. UAV Show permet d’observer cette rencontre à travers un programme centré sur les usages civils et militaires, avec les interventions très attendues d’Emmanuel Chiva, PDG de l’ONERA, ainsi que les généraux Baratz et Duvivier.

Cette articulation entre usages civils et militaires est également au cœur de notre décryptage de QUANTUM SYSTEMS et du renseignement aérien autonome.

Les temps forts : la séquence d’ouverture du 7 octobre, suivie d’une table ronde consacrée à la place des drones dans les armées, les échanges professionnels des 7 et 8, puis le Demo Day du 9 octobre à l’aéroport de Mérignac.

À Paris, ai-PULSE interroge les infrastructures de l’intelligence artificielle

13 octobre, à Station F, Paris – IA, cloud, semi-conducteurs, calcul, logiciels ouverts.

L’accès aux modèles ne résout pas toutes les difficultés d’un projet d’intelligence artificielle, restent les capacités de calcul, les coûts d’exploitation et la maîtrise des données. C’est sur cette articulation que ai-PULSE, organisé par Scaleway, présente un programme particulièrement intéressant.

Parmi les intervenants annoncés figurent Raffi Krikorian, directeur technique de Mozilla, Philippe Notton, fondateur de SiPearl, Khaled Maalej, cofondateur de VSORA, et Lars Maaløe, cofondateur et directeur technique de Corti.

Les temps forts : la keynote annoncée de Raffi Krikorian et trois parcours consacrés à l’accès aux ressources de l’IA, à l’évolution de la concurrence technologique et au contrôle des architectures, des données et des coûts.

Pour les CTO et les fondateurs, l’intérêt sera de confronter les choix techniques aux conditions économiques de déploiement. Le rendez-vous conserve naturellement le point de vue de son organisateur, acteur du cloud européen.

Avec Teratec, le calcul avancé passe à l’épreuve de l’industrie

20 / 21 octobre – au Palais des congrès, Paris – Calcul haute performance, simulation, IA industrielle, quantique.

Concevoir une pièce, simuler un phénomène physique ou intégrer de l’IA à un système critique exige bien davantage qu’une démonstration, aussi convaincante soit elle. Le Forum Teratec aborde ces contraintes de précision et de fiabilité, en réunissant chercheurs, fournisseurs technologiques et utilisateurs industriels.

En témoigne la liste des intervenants annoncés comprend notamment Christophe Calvin du CEA, Nicolas Bousquet d’EDF, Jayant Sen Gupta d’Airbus et Sylvain Mousset de l’ANSSI.

Les temps forts : les conférences sur l’IA dans l’industrie, le calcul quantique européen, l’IA de défense et la confiance dans le calcul intensif. Le programme prévoit également des ateliers techniques et applicatifs.

À Toulouse, le Space Summit place les utilisateurs au cœur du spatial

27 / 28 octobre, au Centre de congrès Pierre Baudis, Toulouse – Space tech, énergie, mobilité, climat, assurance, infrastructures critiques.

Le spatial prend une autre dimension lorsqu’on l’examine depuis un réseau électrique, un service de secours ou un assureur. La première édition du Space Summit for a Resilient Future, organisée par Novaspace avec le soutien de la Région Occitanie, adopte cette approche par les besoins.

Pour prolonger cette lecture, notre analyse d’ICEYE et des enjeux européens de l’imagerie radar satellitaire éclaire le rôle des données spatiales dans les capacités d’observation et de réponse opérationnelle.

Le programme annonce notamment Alain Fauré, responsable des systèmes spatiaux d’Airbus Defence and Space, François Jacq du CNES, ainsi que des responsables d’ENTSO-E, d’Iberdrola et de Generali.

Les temps forts : le 27 octobre, les échanges sur la sécurité civile et la gestion des catastrophes, les applications aux transports, puis la session sur l’énergie avec Damian Cortinas d’ENTSO-E, Diego Díaz Pilas d’Iberdrola, Emmanuelle Brechet de TotalEnergies et Stéphanie Limouzin de CLS.

Les autres rendez-vous d’octobre, par thématique et temps fort