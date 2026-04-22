Wrike + Klaxoon : La plateforme qui réconcilie performance humaine et puissance de l’IA

Dans un monde du travail où la multiplication des outils crée des silos, l’américain Wrike a fait l’acquisition du fleuron français Klaxoon il y a un an. Cette union stratégique donne naissance à une alliance unique : une solution capable de connecter l’étincelle créative à la rigueur opérationnelle, le tout piloté par une intelligence artificielle de pointe.

Face au « chaos numérique », où un salarié jongle en moyenne avec 11 applications, cette nouvelle solution propose une réponse inverse. En réunissant le meilleur des deux mondes, Wrike et Klaxoon créent un flux continu qui accompagne les équipes à chaque étape, de l’idéation jusqu’à l’exécution.

Découvrir Wrike + Klaxoon

De l’idéation à l’exécution | Un cycle de travail enfin unifié.

Ce qui rend ce rapprochement historique, c’est la fin de la rupture entre le « moment où l’on pense » et le « moment où l’on fait ». Trop souvent, les idées brillantes nées en brainstorming s’évaporent dans des comptes-rendus statiques.

En faisant l’acquisition de Klaxoon, Wrike intègre nativement la puissance du visuel au cœur de la gestion de projet. Désormais, un atelier de design thinking sur un Board Klaxoon se transforme, en un clic, en un projet structuré dans Wrike. Cette alliance technologique assure une continuité sans précédent où les idées numériques deviennent instantanément des tâches assignées, des échéanciers et des diagrammes de Gantt. C’est la promesse d’un cycle de travail complet, sans aucune perte d’information.

Le management visuel, langage universel de la performance.

L’un des piliers de cette plateforme est la force du visuel. Les neurosciences sont formelles, car nous traitons l’information visuelle 60 000 fois plus vite que le texte brut. Dans un environnement de travail hybride, le visuel devient le langage universel de la collaboration.

En combinant la créativité intuitive de Klaxoon et la robustesse de Wrike, les entreprises disposent d’un levier de performance inédit :

Mémorisation décuplée : On retient 6 fois mieux une information visuelle.

On retient 6 fois mieux une information visuelle. Décisions accélérées : Visualiser les dépendances permet d’anticiper les goulots d’étranglement.

Visualiser les dépendances permet d’anticiper les goulots d’étranglement. Alignement total : Une « source unique de vérité » pour tous les collaborateurs, du siège à Paris jusqu’aux équipes internationales.

C’est précisément là que Wrike déploie toute sa puissance. En tant que plateforme de gestion du travail collaboratif par excellence, elle agit comme la véritable tour de contrôle de l’entreprise. En connectant cette vision unifiée à l’exécution, Wrike permet d’orchestrer les projets les plus complexes, de la planification initiale à la livraison finale. Grâce à une visibilité à 360° et à l’automatisation des flux, la stratégie se transforme en résultats tangibles avec une rigueur opérationnelle inégalée.

“L’intégration [de Klaxoon] a favorisé une culture de transparence et d’innovation, permettant au Client de passer d’une prise de décision en silo à une approche collaborative axée sur les données. Elle a également aidé à aligner la conduite du changement avec les piliers de croissance stratégique, garantissant que chaque idée avait une voie claire vers l’impact.”

Toby Mankertz, Columbus Global

Une plateforme propulsée par l’IA | L’intelligence artificielle pour augmenter l’humain.

Sous le capot, l’intelligence artificielle est le véritable moteur de cette alliance. Pionnier dans ce domaine, Wrike a d’ores et déjà intégré massivement l’IA au cœur de sa plateforme avec une philosophie claire : l’humain augmenté. La technologie n’est pas là pour remplacer les équipes, mais pour les libérer des tâches répétitives afin de décupler leur impact, leur stratégie et leur créativité.

Les Agents IA de Wrike et l’intelligence de Klaxoon | La synergie au service du flux.

L’IA intervient pour transformer et simplifier la complexité. Aujourd’hui, le véritable élément différenciant de Wrike repose sur ses Agents IA. Bien plus qu’une simple assistance passive, ces agents agissent comme des alliés proactifs : ils automatisent les flux de travail, analysent des volumes massifs de données pour générer des synthèses de projets et priorisent les actions critiques de manière autonome. En parallèle, l’IA de Klaxoon structure intelligemment les brainstormings pour en extraire l’essence en quelques secondes. Ensemble, ces intelligences connectent les idées à l’exécution de manière ultra-performante.

Répondre au défi de l’efficacité IA en France.

Une étude récente de Wrike révèle un paradoxe : si 78 % des professionnels français utilisent déjà l’IA, seuls 28 % jugent l’approche de leur entreprise efficace. Ce décalage vient de la fragmentation des données. En unifiant les workflows via cette acquisition, Wrike offre à l’IA un terrain d’apprentissage cohérent, rendant ses suggestions enfin pertinentes et actionnables.

Un leader de confiance pour le CAC 40 et le Secteur Public.

Cette synergie s’appuie sur une présence déjà solidement ancrée auprès des organisations les plus exigeantes. Avec plus de 20 000 entreprises clientes et 1 million d’utilisateurs, les solutions de cet écosystème sont adoptées par 90 % des sociétés du CAC 40. Mais cet impact dépasse largement le secteur privé : des institutions comme l’Assurance Maladie ou plusieurs ministères font également confiance à ces outils pour rendre leur travail plus fluide et plus performant.