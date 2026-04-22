SpaceX mise 60 milliards sur CURSOR, Elon Musk contourne la guerre des modèles

À quelques mois d’une introduction en bourse qui pourrait établir un record historique, SpaceX ne se présente plus seulement comme un acteur du spatial, et sous l’impulsion de Elon Musk, l’entreprise se reconfigure à marche forcée en plateforme technologique intégrée, avec pour une ambition de capter une part structurante de la valeur de l’intelligence artificielle. L’accord conclu avec Cursor, via une option d’achat valorisant la société à 60 milliards de dollars, en est un nouvel exemple.

La thèse de Musk est de verrouiller l’ensemble des couches de l’AI : Compute, énergie, distribution, interfaces. Là où la compétition s’est d’abord structurée autour des modèles, Musk privilégie une approche systémique, et dans cette logique, SpaceX ne cherche pas à rivaliser directement avec OpenAI ou Anthropic sur la performance brute des modèles, mais à maîtriser les conditions dans lesquelles ces modèles sont exploités.

Cursor s’est imposée en quelques années comme l’un des principaux outils dans le travail quotidien des développeurs. Avec des revenus annualisés dépassant les 2 milliards de dollars, Anysphere la startup qui édite Cursor, constitue un point d’entrée stratégique dans l’économie de l’IA. En intégrant Cursor dans son périmètre, SpaceX accède directement à une base d’utilisateurs hautement qualifiée, et sécurise un canal de distribution que les acteurs dominants veulent également contrôler.

L’intégration reste toutefois incertaine, car Cursor repose aujourd’hui sur les modèles de ses concurrents, en particulier ceux d’OpenAI et d’Anthropic. Cette dépendance n’est pas sans créer une tension significative, car elle expose l’entreprise à un risque de désintermédiation, dans un contexte où les fournisseurs de modèles accélèrent le déploiement de leurs propres outils de développement. La reprise en main passe par le développement de solutions internes, notamment le modèle Composer, partiellement construit à partir de technologies open source issues de Moonshot AI. Mais cette transition reste incertaine, tant sur le plan technique que commercial.

Face à ce risque, SpaceX ne procède pas à une acquisition immédiate, mais sécurise une option d’achat à 60 milliards de dollars, toutefois assortie d’une pénalité de rupture de 10 milliards. Un montage atypique, qui traduit la volonté de tester l’intégration opérationnelle avant de s’engager pleinement, tout en verrouillant un actif jugé stratégique. La valorisation de Cursor ayant presque doublé en quelques mois, fixer un prix aujourd’hui revient aussi à se prémunir contre une surenchère sur un marché où les multiples n’ont plus de plafond.

Au delà de la logique industrielle, l’opération répond également à une exigence narrative. À l’approche de son IPO, SpaceX doit justifier une valorisation inédite tout en intégrant des activités aux dynamiques très différentes. Le spatial, les télécommunications via Starlink, l’intelligence artificielle et désormais le software composent un ensemble difficile à lire pour les marchés.

Les profits générés par Starlink compensent partiellement les pertes de xAI, tandis que Cursor apporte une trajectoire de croissance SaaS susceptible de renforcer la crédibilité du groupe. L’enjeu pour Elon Musk est de construire un récit cohérent, capable de transformer une diversification apparente en vision stratégique.