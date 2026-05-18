🗓️ Positive Spark Forward – la matinée qui va redéfinir votre vision de l’engagement client

Positive Spark Forward est la matinée qui va redéfinir votre vision de l’engagement client. Des annonces inédites. Des visionnaires autour de la table. Et Paris comme décor, face à la Seine, à l’ombre du Pont Neuf.

« The Future of Martech: Platforms, Agents, or Ecosystems? »

L’IA multiplie les canaux, automatise les campagnes, personnalise à grande échelle. Mais elle multiplie aussi la complexité. La vraie question :

Comment scaler la performance de l’engagement client sans la complexité ?

Pour en débattre, des intervenants qui font bouger les lignes :

Julien Codorniou , General Partner chez 20VC (fonds de venture capital international), ancien Vice-Président de Workplace from Meta.

, General Partner chez 20VC (fonds de venture capital international), ancien Vice-Président de Workplace from Meta. Aurélien Fénard , Directeur de la Transformation Digitale et des Données RH chez France Travail, expert en transformation des organisations et valorisation de la data RH.

, Directeur de la Transformation Digitale et des Données RH chez France Travail, expert en transformation des organisations et valorisation de la data RH. Charlotte Coloos-Gillardeau, Directrice Marketing & Expérience Clients chez KPMG France

🗓️ Jeudi 28 mai 2026 – Les Jardins du Pont Neuf – 75001

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