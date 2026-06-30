Avec le lancement de Slides, Letsignit étend sa plateforme pour mieux piloter la marque à travers les collaborateurs

Depuis 13 ans, Letsignit aide plus de 6 000 organisations à transformer les signatures mail de leurs collaborateurs en levier d’engagement pour leur marque et leurs campagnes. Avec le lancement de Letsignit Slides, une nouvelle solution de gestion et de déploiement des présentations PowerPoint, l’entreprise étend aujourd’hui son approche à un plus large éventail d’interactions du quotidien et poursuit son ambition : permettre aux entreprises d’orchestrer leur marque à travers leurs collaborateurs.

Co-développée avec Microsoft, Letsignit Slides permet notamment :

d’assigner automatiquement des templates personnalisés selon les équipes, métiers ou entités ;

de diffuser et maintenir à jour les chartes graphiques, contenus de marque et ressources prêtes à l’emploi directement dans PowerPoint ;

d’analyser la structure des présentations et de recommander des pistes d’amélioration grâce à l’intelligence artificielle.

Cette nouvelle solution répond à un défi majeur pour les équipes marketing et communication : garantir la cohérence des présentations produites à grande échelle. Jusqu’à 75 % des présentations partagées en interne ou en externe s’écarteraient des standards de marque définis par l’entreprise.

« Depuis le début, nous sommes convaincus que les marques ne se construisent pas uniquement à travers leurs campagnes marketing. Elles se construisent avant tout dans les échanges quotidiens entre les collaborateurs et leurs audiences.

Après les signatures mail, qui restent l’un des premiers canaux de communication des entreprises, puis la vCard qui accompagne les moments de rencontre, nous étendons aujourd’hui notre approche aux présentations PowerPoint.

*Je suis heureuse de présenter Letsignit Slides*™️ comme nouvelle brique de notre plateforme. Ce nouveau produit s’inscrit dans une conviction qui nous anime depuis le premier jour : les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs des entreprises. Notre rôle est de leur donner les moyens d’incarner leur marque de façon simple, cohérente et naturelle au quotidien. » Capucine Roche, CEO de Letsignit

Letsignit Slides™️ : une expérience enrichie directement dans PowerPoint.

**Letsignit Slides™️ permet aux équipes marketing et communication de centraliser, gouverner et diffuser leurs présentations PowerPoint depuis une plateforme unique.**

La solution garantit que chaque collaborateur dispose des bons éléments de marque au sein de PowerPoint : thèmes, templates, chartes graphiques, logos, illustrations, chiffres clés ou encore slides institutionnelles. Les contenus sont automatiquement mis à jour et accessibles en un clic par les utilisateurs, afin d’assurer une cohérence de marque à grande échelle.

Letsignit Slides™️ permet également d’attribuer et de déployer des contenus spécifiques selon les équipes, métiers ou entités. Par exemple, l’ensemble des collaborateurs peut accéder au thème corporate de l’entreprise, tandis que les managers disposent de supports dédiés à l’onboarding et les équipes commerciales de présentations de vente actualisées.

Le bon contenu est ainsi mis à disposition de la bonne personne, au bon moment, sans solliciter les équipes marketing ou IT. Les collaborateurs gagnent en autonomie et en productivité tandis que l’entreprise conserve la maîtrise de ses contenus et de son image.

La continuité d’une collaboration historique avec Microsoft.

Depuis 2013, Letsignit développe ses solutions au sein de l’écosystème Microsoft afin de simplifier leur déploiement et leur adoption par les utilisateurs. Avec Slides™, l’entreprise poursuit cette démarche grâce à un Add-in natif intégré à PowerPoint. Compatible Windows, Mac et PowerPoint Online, la solution se déploie sans projet IT complexe.

« Ce nouveau produit illustre l’évolution continue du partenariat entre Microsoft et Letsignit. Grâce à son intégration native dans PowerPoint, les collaborateurs peuvent accéder directement aux contenus et ressources de marque dont ils ont besoin au quotidien. Les perspectives offertes par l’IA et l’écosystème Microsoft 365 ouvrent également de nouvelles opportunités pour accompagner ces usages », explique Olivier Lanilis, Global Sales Lead Acquisition ISV & Digital Natives chez Microsoft.

Au-delà de la gouvernance des présentations, Letsignit poursuit ses investissements autour de l’intelligence artificielle. Déjà capable d’analyser la structure des présentations et d’identifier des pistes d’amélioration pour optimiser les bonnes pratiques de structure ou de disposition, l’IA de Slides a vocation à accompagner les collaborateurs dans la création de supports toujours plus pertinents, cohérents et alignés avec les standards de marque de l’organisation.

Une nouvelle étape dans le développement de Letsignit.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité d’une croissance annuelle à deux chiffres enregistrée par Letsignit ces dernières années. En 2025, l’entreprise a dépassé les 11 millions d’euros de revenus récurrents et accompagne aujourd’hui plus de 6 000 organisations dans le monde, parmi lesquelles Sephora, Vinci, Saint-Gobain, BPCE ou encore Onet.

« Depuis plus de dix ans, nous avons construit une relation de confiance avec nos clients et observé l’évolution de leurs usages. Aujourd’hui, la cohérence de marque, la productivité des équipes et l’intelligence artificielle redéfinissent la manière dont les organisations créent et diffusent leurs contenus.

Avec Slides, nous répondons à un besoin exprimé par nos clients depuis plusieurs années. Demain, l’IA ouvrira de nouvelles possibilités pour accompagner les collaborateurs dans la création, l’amélioration et la diffusion de contenus toujours plus pertinents.

Notre ambition est de continuer à développer une plateforme capable de connecter la marque, les contenus et les collaborateurs au sein d’une même expérience. » Capucine Roche, CEO de Letsignit

Entre l’évolution des usages collaboratifs, la montée en puissance de l’intelligence artificielle et la multiplication des contenus produits par les entreprises, Letsignit entend poursuivre ses investissements pour accompagner les nouvelles façons de créer, partager et diffuser les contenus de marque.