Avec la montée en puissance de ChatGPT, Gemini et Perplexity, la visibilité en ligne ne se joue plus uniquement dans les résultats de recherche. Les entreprises doivent désormais apprendre à exister dans les moteurs de réponse. Pour Emmanuel de Vauxmoret, expert à la cour d’appel de Paris, certaines pratiques permettent déjà d’améliorer ses chances d’être cité par les IA. Voici trois leviers encore méconnus issus de retours d’expérience terrain.

L’unicité comme signal de confiance : pourquoi les données originales triomphent

Dans un web saturé de contenus générés automatiquement, la donnée générique est devenue invisible pour les IA. Le contenu qui se contente de reformuler l’existant n’a aucune valeur ajoutée pour un modèle qui possède déjà cette information.

À l’inverse, les contenus qui intègrent des statistiques propriétaires, des études de cas chiffrées ou des citations d’experts tiers voient leur visibilité augmenter de +40 % dans les réponses générées.

Deux raisons expliquent ce phénomène : d’abord, les LLM valorisent l’unicité de l’information ; ensuite, les références externes crédibilisent le contenu aux yeux du modèle, qui cherche à s’appuyer sur des sources vérifiables.

C’est précisément cette logique de « citalité » qu’Uplix a cherché à automatiser avec des outils internes comme “Citation Maker”, conçu pour calibrer les contenus en sources d’autorité. La leçon est claire : pour être repris, il faut produire ce que l’IA ne peut pas deviner seule.

L’ancrage sur les « réservoirs de confiance » : la stratégie des plateformes sources

Beaucoup d’entreprises négligent l’écosystème informationnel dans lequel baignent les IA. Pourtant, les LLM ne parcourent pas le web au hasard : ils s’appuient sur des piliers d’autorité. Seulement 11 % des domaines apparaissent à la fois sur ChatGPT et Perplexity, ce qui démontre que chaque moteur a ses préférences.

Les recherches montrent que Wikipédia et Reddit représentent à eux seuls plus de 25 % des citations de ChatGPT aux États-Unis. Wikidata, quant à lui, est devenu le signal dominant dans des secteurs critiques comme l’hôtellerie ou les logiciels ERP. Une stratégie GEO efficace ne se limite plus à votre site web : elle impose une présence active sur ces plateformes tierces.

Que ce soit par des contributions sur des forums spécialisés, l’entretien d’une page Wikidata ou la gestion de votre e-réputation sur des sites référents, vous devez ancrer votre marque là où les modèles viennent puiser leur confiance. Comme l’a compris l’agence Uplix, qui accompagne désormais ses clients sur leurs mentions dans Reddit par exemple et leurs visibilités dans les IA est un écosystème global qui dépasse largement le cadre du site vitrine.

La « réponse d’abord » : structurez pour l’extraction immédiate

Les modèles de langage (LLM) ne fonctionnent pas comme des bibliothécaires ; ce sont des moteurs d’extraction. Ils cherchent le passage le plus « découpable » et directement utilisable pour satisfaire l’utilisateur en un minimum de temps.

Selon Emmanuel de Vauxmoret, CEO UPLIX, L’analyse des données montre qu’une réponse courte et autonome en ouverture de chaque section, avant tout contexte ou développement, augmente la probabilité d’être cité jusqu’à +115 %. En pratique, cela signifie adopter une structure éditoriale inversée : la réponse doit être immédiate. Ne noyez pas votre argumentaire dans trois paragraphes d’introduction.

Pour signaler ces passages cruciaux aux algorithmes, il est impératif d’utiliser le balisage sémantique adéquat, comme le FAQPage ou le Speakable en JSON-LD. C’est en facilitant le travail de lecture de la machine que vous devenez son premier choix.

Vers une stratégie d’autorité vivante

Le GEO n’est pas une quête de volume, mais une quête de précision. Pour remonter dans les agents IA, il ne suffit plus d’être visible ; il faut être utile à la machine. En structurant vos contenus pour l’extraction, en produisant de la donnée propriétaire et en occupant les plateformes sources, vous transformez votre marque en une brique de connaissance incontournable.

Dans cet environnement, la réussite est la récompense de ceux qui auront su aligner leur expertise avec la manière dont l’IA raisonne ».