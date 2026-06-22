COMAND AI lève 32 millions d’euros : la défense européenne ne vise plus la souveraineté, mais la suprématie

Comand AI poursuit son accélération. Dix-huit mois après un premier tour de table de 8,5 millions d’euros et un pre seed de 3 millions d’euros, la startup française spécialisée dans les logiciels de commandement militaire annonce une série A de 32 millions d’euros menée par Blossom Capital. Le groupe suédois Saab entre au capital comme investisseur stratégique tandis que le fonds européen Expeditions participe également à l’opération.

Fondée en 2023, l’entreprise développe Prevail, une plateforme de commandement et de contrôle conçue autour de l’intelligence artificielle. Déjà déployée auprès d’unités opérationnelles en France, en Allemagne et en Ukraine, la solution analyse les données de terrain, agrège les flux de renseignement et assiste les états-majors dans la planification des opérations. L’objectif affiché est de réduire significativement les délais de préparation des missions et les ressources humaines nécessaires à leur conduite.

L’opération illustre l’intérêt croissant des investisseurs pour les technologies de défense européennes. Mais elle révèle surtout une évolution plus profonde. Pendant longtemps, l’écosystème européen a justifié ses investissements dans la défense au nom de la souveraineté et de l’autonomie stratégique. Une nouvelle génération d’entrepreneurs porte désormais un discours différent.

« Rien n’a jamais compté davantage pour moi que de construire un leader mondial du logiciel et de l’intelligence artificielle pour la défense », explique Loïc Mougeolle, fondateur de Comand AI.

Cette déclaration marque une rupture. L’ambition n’est plus seulement de bâtir une alternative européenne aux technologies américaines. Elle consiste à créer depuis l’Europe les plateformes qui pourraient définir les standards mondiaux du logiciel militaire au cours des prochaines décennies.

Car derrière la montée en puissance de Comand AI, Helsing, Quantum Systems ou encore Tekever, c’est une transformation plus large qui se dessine où la défense européenne ne cherche plus seulement à préserver sa souveraineté technologique, mais revendique une forme de suprématie industrielle et logicielle.

L’Ukraine a changé les règles du jeu

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a profondément modifié la perception du secteur de la défense au sein de l’écosystème technologique européen.

Avant 2022, les startups de défense restaient marginales dans le portefeuille des investisseurs. Les cycles de vente étaient jugés trop longs, les marchés trop fragmentés et les perspectives de croissance limitées par rapport aux promesses de la fintech, du SaaS ou du commerce en ligne.

Trois ans plus tard, le paysage a changé, et les dépenses militaires augmentent partout en Europe. Les gouvernements cherchent à accélérer leurs capacités d’innovation. Les investisseurs découvrent un secteur capable de produire une croissance rapide lorsque la technologie répond à un besoin opérationnel immédiat.

Surtout, l’Ukraine est devenue un laboratoire grandeur nature, les nouvelles solutions sont testées en conditions réelles, au contact d’opérations militaires à haute intensité. Les cycles d’amélioration se comptent parfois en semaines plutôt qu’en années. Dans cet environnement, la validation opérationnelle acquiert une valeur considérable.

Comand AI déploie déjà sa plateforme Prevail auprès d’unités en France, en Allemagne et en Ukraine. Pour les investisseurs, cette présence sur le terrain constitue un signal plus fort qu’une démonstration technologique ou qu’un pilote industriel.

Dans la défense, le champ de bataille devient progressivement l’équivalent du marché pour une startup logicielle.

La valeur migre vers le logiciel

Cette mutation est également le reflet d’un déplacement plus large de la chaîne de valeur militaire. Pendant un siècle, la puissance militaire s’est mesurée à travers les plateformes. Les symboles de puissance étaient les chars, les avions de combat, les frégates ou les sous-marins.

Ces équipements restent essentiels. Mais leur efficacité dépend désormais de leur capacité à échanger des données, à coordonner leurs actions et à intégrer des flux d’information de plus en plus massifs.

La véritable rareté n’est plus l’information, mais la capacité à la transformer en décision.

C’est précisément la promesse des plateformes de commandement et de contrôle de nouvelle génération. Le logiciel Prevail développé par Comand AI agrège les données disponibles, les analyse et propose des options d’action aux états-majors. L’objectif affiché est de réduire par quatre le temps nécessaire à la préparation d’une opération tout en diminuant les ressources humaines mobilisées.

L’enjeu dépasse largement l’automatisation, il s’agit de raccourcir le cycle décisionnel. Dans un environnement où drones, capteurs, satellites et systèmes autonomes produisent des volumes considérables de données, la vitesse de décision devient un avantage opérationnel déterminant.

Cette évolution rappelle celle observée dans l’industrie numérique, où les fabricants d’ordinateurs ont fini par dépendre des systèmes d’exploitation. Les constructeurs de smartphones ont vu la valeur se concentrer autour des plateformes logicielles. Dans la défense, les systèmes de commandement pourraient suivre une trajectoire comparable.

Palantir et Anduril comme références

Signes des temps, la plupart des fondateurs européens évitent désormais de comparer leurs entreprises aux acteurs historiques de la défense. Leurs références sont ailleurs, et elles s’appellent Palantir ou Anduril.

La première a démontré qu’un éditeur logiciel pouvait devenir un acteur stratégique de premier plan dans le renseignement et les opérations militaires. La seconde a construit une nouvelle génération d’entreprise de défense mêlant intelligence artificielle, logiciels, systèmes autonomes et plateformes de combat.

Ces sociétés ont imposé une nouvelle lecture du secteur où la maîtrise du logiciel peut devenir aussi stratégique que la maîtrise des plateformes physiques.

Les entrepreneurs européens observent cette évolution avec attention, et la question n’est plus seulement de disposer de fournisseurs européens, mais de savoir qui contrôlera demain les interfaces, les données et les systèmes décisionnels qui orchestreront les opérations militaires.

Pour les Européens, l’enjeu est également géopolitique, car une dépendance excessive à des plateformes étrangères reviendrait à transférer une partie du contrôle opérationnel et technologique à des acteurs extérieurs au continent.

C’est dans ce contexte que l’ambition de Comand AI prend son sens. « Il ne faut pas engager une course de rattrapage, mais nourrir l’ambition d’une suprématie dans le domaine du logiciel de défense », déclare Loïc Mougeolle.

Les investisseurs financent désormais des ambitions mondiales

Cette évolution est également visible dans les stratégies de financement. La défense n’est plus un secteur évité par les fonds de capital-risque, et devient progressivement l’un des segments les plus attractifs de la deeptech européenne, avec le soutien des gouvernements européens

Une nouvelle génération de fondateurs

L’évolution est aussi culturelle, les fondateurs qui émergent aujourd’hui dans la défense européenne ne ressemblent plus aux dirigeants traditionnels du secteur.

Ils viennent souvent du logiciel, de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle ou des grands industriels de défense. Ils raisonnent en termes de produit, de vitesse d’exécution, de recrutement de talents et de déploiement international.

Leur imaginaire entrepreneurial est davantage influencé par SpaceX, Palantir ou Anduril que par les grands programmes industriels européens du siècle dernier.

Dans cette vision, l’avantage compétitif repose autant sur le recrutement des meilleurs ingénieurs que sur l’accès aux marchés publics.

De l’autonomie à la puissance

L’Europe reste confrontée à des obstacles majeurs, le marché demeure fragmenté, les processus d’acquisition restent complexes, les budgets privés restent inférieurs à ceux mobilisés aux États-Unis, et la concurrence pour les talents face aux géants de l’intelligence artificielle s’intensifie.

Pendant des décennies, l’objectif consistait à préserver l’autonomie technologique européenne, une partie croissante de l’écosystème cherche désormais à conquérir des positions dominantes.

Si la souveraineté vise à garantir la liberté d’action, la suprématie vise à définir les standards auxquels les autres devront se conformer.

La levée de fonds de Comand AI n’est pas encore la preuve que l’Europe dispose de son Palantir ou de son Anduril. Elle montre toutefois qu’une nouvelle génération d’entrepreneurs ne se satisfait plus d’être une alternative crédible, qui entend devenir une référence mondiale.